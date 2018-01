Lukijalta: Tuhoaako valinnanvapauslaki todellakin Eksoten?

Olen seurannut viime päivinä Jukka Kopran (kok.) ja Marja-Liisa Vesterisen (sd.) mielenkiintoista mielipidekirjoittelua valinnanvapaudesta.Vesterinen puhuu julkisen organisaation puolesta sosiaalidemokraattina ja Eksoten hallituksen puheenjohtajana peläten, että laki tuhoaisi Eksoten toimintaedellytykset. Kansanedustaja Kopra lähestyy asiaa taas palvelun tarvitsijan näkökulmasta. Tarvitseeko näiden näkökulmien riidellä keskenään vai voisiko sote-uudistus valinnanvapauksineen lisätä kansanedustaja Kopran esiin tuomaa nopeampaa hoitoon pääsyä, kustannusten hillintää ja tyytyväisiä ja terveempiä kuntalaisia myös meillä Etelä-Karjalassa?

Kukaan ei voi kiistää, etteikö Eksote olisi tehostanut toimintaansa, saanut kustannusten kasvua hidastettua ja kehittänyt erityisesti kuntouttavaa toimintaansa esimerkillisesti toimien jopa mallina muille. Tämän haluavat varmasti kaikki maakuntamme päättäjät turvata. Samoin sen, että Eksote voi jatkossakin toimia vaativan päivystyksen sairaalana.

Totta on silti myös se, että moni joutuu vielä odottamaan erikoissairaanhoidon toimenpiteeseen pääsyä kuukausia, pisimmillään hoitotakuuajan ääripäähän asti. Kotihoidossa kaivataan lisää käsipareja ja terveyskeskuslääkärin vastaanotolle on vaikea edelleen päästä, vaikka uusia toimintamalleja on otettu käyttöön. Toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi Eksote on joutunut keskittämään palveluita.Tämän seurauksena lähipalvelut ovat vähentyneet ja etä- ja liikkuvat palvelut yrittävät paikata tilannetta. Palvelutarve ei tule tulevina vuosina vähenemään, siitä pitää huolen ikääntyneiden määrän kasvu.

Nyt valmisteilla oleva valinnanvapauslakiluonnos antaisi yksityisille toimijoille mahdollisuuden tulla tarjoamaan erikseen määriteltyjä palveluita sinne, missä niitä tarvitaan aiheuttamatta palvelun saajalle lisäkustannuksia. Paljon parjattu asiakasseteli tarjoaisi yhdenvertaiset mahdollisuudet kuntalaisille valita palveluntuottaja niistä palveluista, jotka maakunta on päättänyt hyväksyä asiakassetelillä annettavaksi. Soveltuvin osin se sopii myös erikoissairaanhoidossa käytettäväksi vaarantamatta julkista erikoissairaanhoitoa. Kohdentamalla asiakasseteli erikoissairaanhoidossa hallitusti niihin palveluihin, joissa on pisimmät jonot, tuottaisi se myös säästöä työkyvyttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin ja vähentäisi inhimillistä kärsimystä.

Kuten M-L Vesterinen toteaa: ”Yksityissektori on hyvä täydentäjä julkiselle terveydenhuollolle”. Annetaan siis sille mahdollisuus nopeuttaa asiakkaan hoitoon pääsyä ja otetaan valinnanvapauslaki asiakasseteleineen järjellä vastaan!



Helena Puolakka, Lappeenrannan kaupunginhallituksen jäsen (kok.)