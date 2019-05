Lukijalta: Teatterinjohtaja Timo Sokura joutui työskentelemään turbulenssimaisessa toimintakulttuurissa

Lukiessani juttua (ES 28.5.) teatterinjohtaja Timo Sokurasta, sisintäni kosketti syvältä. Sain kiinni jutun juonesta, kuinka vaativaa aikaa hänen työelämänsä on ollut Etelä-Karjalassa kuluneet neljä vuotta. Tunnen suurta myötätuntoa teatterijohtajaa kohtaan ja luulen tietäväni, miltä hänestä on tuntunut työskennellä turbulenssimaisessa toimintakulttuurissa.

Sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistelee. Mutta uusi teatteri on alusta asti aiheuttanut kuntalaisissa muhevan muhkeita mielipidekirjoituksia ja kommentteja lehtien palstoille. Siihen kun lisätään vielä rakennuskulujen laskelmat ja täydennetään tappiollisilla näytäntökausilla, paha kakku on valmis.

Maaseutukaupungin haasteena on ohjelmiston sisältö.

Uusi teatteri tarvittiin, sanoivat kaikki asiantuntijat. Uudelle talolle tarvittiin uusi johtaja. Itse näen, että lautakuntien valinnan kohdistuessa Timo Sokuraan neljä vuotta sitten, haettiin ihan uutta vaihetta kaupungin teatterielämään uuden teatteritalon lisäksi. Uudenraikkaita ajatuksia uuteen taloon.

Mutta tunnustan, että kuullessani ensi-illan olevan Kolmen pennin ooppera, ajattelin mielessäni, että nyt tulee – ei paha kakku – vaan pannukakku. Se oli hiukan liian ennakkoluulotonta tarjottavaa Laila Hirvisaaren ” lehmusten kaupungin” väelle. Ihan aidon vilpittömästi.

Maaseutukaupungin haasteena on ohjelmiston sisältö. Toisena teatterilippujen hinnat. Niiden olisi tavoitettava katsoja. Keskiverto teatterissakävijä, joka itse olen, nauttii draamasta, jossa on huumoria, tunteita ja toki jännitystäkin sopivassa suhteessa kokonaisuuteen. Musikaalit ovat ilmeisen takuuvarmoja katsomon täyttäjiä. Teatteri-ilta on itseensä sijoitus, ja sen vuoksi siitä on syytä jäädä hyvä mieli pitkäksikin aikaa. Tai ainakin 42 euron edestä, alkudrinkki, väliaikakahvi ja pulla sekä matkakulut mukaan laskien.

Niinpä Timo Sokuran panostus katsojien palauttamisprojektiin oman johtajuuskautensa alussa ei ollut yllätys. Mutta se oli, että rahavarat olivat heti alusta alkaen niin vähissä, että hän itse joutui laittamaan jopa terveytensä likoon päästääkseen päämäärään ja tavoitteisiin. Toki oma äärettömän kova työpanos teatterin hyväksi kertoo kaiken.

Lappeenranta-aika on erinomainen lisä hänen CV:ssään. Kun joutuu taistelemaan tuulimyllyjä vastaan ja vaikka vain osaltaan onnistuu, kertoo se ammatillisesta osaamisesta, oikeanlaisesta asenteesta ja kunnianhimosta ja rakkaudesta teatterin tekemistä kohtaan, suurella sydämellä täydennettynä.

Jaana Kuokka, Taipalsaari