Lukijalta: Keskustan jäähalli on omiaan lisäämään vilskettä

Uusien rahoittajien ilmaantumista pitää Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva lohdullisena. Hän toivoo että päättäjät arvioivat jäähalli ratkaisua uuden tiedon pohjalta. Tätä toivoo moni muutkin joka haluaa kaupungille näkyvyyttä ja uutta sykettä.

Areenan tulee ehdottomasti olla keskellä kaupunkia. Välillä tuntuu, että kauppakeskus Galleria Ison-Kristiinan varjossa ontuu, joten siinä olisi hotua myöskin.

Lappeenranta on tietysti hiljainen käpykylä isompiin kaupunkeihin verrattuna, mutta suunniteltu hanke on omiaan lisäämään vilskettä. Viihde sekä urheilu ovat suuria kansahuiveja, ja joskus jopa niiden eteen on otettava hyppyjä uuteen ja tuntemattomaan.

Kun kerran joku tavaratalo Prisma omine systeemeineen saa luvun rakentaa hehtaarihalleja tuosta vaan, niin miksi ei yksi merkittävä kaikelle kansalla kuuluva upea areena voisi sitäkin selvemmin kuulua keskustaan.

Ymmärrän toki sen, että Kisapuisto paikkana näillä kulmilla on jääkiekon uranuurtaja, mutta tässä kuten monessa muussa asiassa on hyvä jos neiti uudistus pesee rouva vanhoillisuuden.

Siinä missä Kisapuisto tuo mieleen sinänsä erinomaisen taidemaalari Vincent van Goghin teoksen keltaisen talon, tuo nykyaikainen areena mieleen kaupungin henkisenkin kehityksen sekä urbaanin ajan.

Eihän mahdollista areenaa tule rakentaa vain pippaloiden, jääkiekkopelien tai sen sellaisten toimintaa ajatellen. Sinnehän voi vaikka järjestää lestadiolaisten suviseurat, että heidän ei aina tarvitse telttojaan pelloille pystyttää.

Markus Malmi,

Lappeenranta