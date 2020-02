Sanomalehtiviikko: Kunnioittakaa eläimiä!

Oletko joskus miettinyt, kuinka paljon eläimiä kuolee ihmisten takia? Varmaan et, koska se ei kiinnosta melkein ketään.

Joka päivä kuolee yli 150 miljoonaa eläintä. Ja en tarkoita mitään ötököitä, vaan ihan eläimiä. Ötököitä kuolee miljoona kertaa enemmän kuin eläimiä.

Instagram, Tik Tok ja YouTube ovat aivan täynnä videoita, joissa kiusataan eläimiä. Minulla on vain yksi kysymys: Mitä siinä on järkeä? Mitä eläimet ovat tehneet teille, että te kohtelette heitä tällä tavalla! Aika monet ihmiset tekevät näin, että he saisivat paljon seuraajia ja tykkäyksiä. Se on tosi surullista.

Olen nähnyt tosi monta videoita missä lyödään eläimiä, yleensä koiria. Olen nähnyt sellaisenkin, missä koiralle laitettiin koiran kaulus joka lyö sähköllä. Koira oli lukittuna huoneessa. On olemassa myös eläinten vankiloita, joissa on delfiinejä, tappavalaita, belugavalaita ja paljon muita merieläimiä.

Eläimet ovat kuin ihmisiä, mutta ne ovat vain eri näköisiä. Ne tuntevat kaiken, ja niilläkin on sielu. Miksi ihmisen tappamisesta vangitaan, ja eläinten tappamisesta ei? Onko se reilua?

Alisa Smirnova,

Kimpisen koulu 5M