Lukijalta: Monitoimiareena olisi merkki elinvoimasta ja investointi vuosikymmeniksi

Kansiareenakeskustelu heräsi taas liekkeihin lokakuun lopussa, kun selvitystyö valmistui. Asiantuntijoiden mukaan vanhaa ei kannata enää korjata, vaan Lappeenrantaan tulisi rakentaa uusi jäähalli.

Klaus Pelkonen vertasi (ES 25.10.) hallihanketta Ison-Britannian brexit-sekoiluun. Yhteneväisyyksiä kieltämättä löytyy. Isossa-Britanniassa vanhempi väestö äänesti brexitin puolesta, kun nuorempi oli sitä vastaan. Vaikka en voi kaikkien suulla puhua, niin yleinen tunnelma Lappeenrannassa on, että nuorten mielestä keskustahalli olisi paras vaihtoehto.

Keskustaratkaisussa joudutaan varmasti uusimaan liikennejärjestelyjä, mutta huolet painajaismaisista ruuhkista ovat turhia. Keskustaan on useita väyliä tulla peleihin ja poistua sieltä. Lisäksi parkkipaikkoja on kävelymatkan päässä tulevan hallin sijoituspaikasta ja keskusta-alueella asuu jo valmiiksi paljon peleissä käyviä.

Se, mikä on kenenkin mielestä kaunista, on makuasia. Kun kävelee Lappeenrannan keskustassa Gallerian ja Ison-Kristiinan nurkilla ja katsoo maisemia, niin on vaikea kuvitella yhden monitoimiareenan rumentavan maisemaa entisestään. Päin vastoin, hyvällä suunnittelulla siitä voi syntyä upea ilmestys seuraaviksi vuosikymmeniksi.

Monitoimiareena tulisi olemaan investointi vuosikymmeniksi eteenpäin ja Etelä-Karjalan maakuntakeskuksen ykkösnäyttämö erilaisille tapahtumille. Se olisi merkki siitä, että täällä on vielä elinvoimaa myös tulevaisuudessa.

Valtuusto tekee lopullisen ratkaisun. Toivon, että siellä tehdään päätökset asiantuntijoiden selvitystyön mukaan, ettei käy vähän samalla tavalla kuin Isossa-Britanniassa jossa äänekkäämmät ja aktiivisemmat vanhemman polven äänestäjät veivät heidät pois EU:sta ja jättivät laskun nuorille.

Tuomas Toivanen, Lappeenranta