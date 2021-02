Lukijalta: Meidän on pystyttävä vakuuttamaan opiskelijat siitä, että he ovat saapuneet koko Suomen parhaaseen kaupunkiin

Lappeenranta on rakastettu opiskelukaupunki, mutta suurin osa muuttaa silti opintojen päätyttyä muualle. Menetämme siinä aivan valtavan asukaspotentiaalin korkeasti koulutettuja työntekijöitä, yrittäjiä ja lapsiperheitä. Meidän on pystyttävä vakuuttamaan opiskelijat jo ensimmäisinä opiskeluvuosina siitä, että he ovat saapuneet koko Suomen parhaaseen kaupunkiin, johon kannattaa jäädä asumaan ja perustamaan perhe.

Tämä vaatii sen, että opiskelijat oppivat tuntemaan monipuolisesti Lappeenrannan. On tosiasia, että kampuksen sijainti vaikuttaa siihen, että iso osa Lappeenrannasta jää etäiseksi. Tähän tulee vaikuttaa tekemällä koko Lappeenrantaa tunnetummaksi opiskelijoille; markkinoimalla sen monipuolisia mahdollisuuksia. Perheen perustamisen vaiheessa lapsiperheitä kiinnostavat turvallinen asuminen, koulumme ja lapsiperheiden palvelut, joiden laadulla pysymme kilpailussa mukana. Meidän tulee tarjota jotain sellaista lapsiperheille, jota he eivät muualta saa; kasvollisuus ja mahdollisuus pieniin ryhmäkokoihin opetuksen laadun rinnalla tulee olla valttejamme varhaiskasvatuksesta läpi koko oppivelvollisuuden.

Se, että yhä useampi opiskelija valitsisi valmistuttuaan jäädä asumaan Lappeenrantaan takaisi osaamisen säilymisen meillä. Tämä vaatii jatkuvasti uudistuvaa ja vaikuttavaa yhteistyötä LUTin, LABin ja kaikkien oppilaitostemme kanssa. Se, että lisäämme kaupungin houkuttelevuutta opiskelijoille, lisää se samalla vetovoimaisuutta yrityksille. Yliopistomme onkin tehnyt upeaa työtä yrittäjyyden edistämisessä ja voimme olla ylpeitä tutkimuksen ja koko osaamisen tasosta. Yrittäjyys tuo lisää elinvoimaa Lappeenrantaan. Kaupunkisuunnittelussa on jatkuvasti huomioitava yrittäjyyden tukeminen ja poistettava yrittäjyyden esteitä.

Korona-aika on vaikeuksista huolimatta tuonut uusia mahdollisuuksia. Yhä useampi harkitsee asuvansa ruuhkaisen pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Opiskelijoiden vakuuttaminen on kaupunkimme tärkeimpiä asukaspotentiaaleja.

Jere Parviainen

Lappeenrannan kokoomusopiskelijoiden pj. kuntavaaliehdokas (kok.)

Linda Brandt-Ahde

kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta