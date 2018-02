Lukijalta: Hallitus ohitti asiantuntijat aktiivimallin valmistelussa

Etelä-Saimaa kirjoitti (4.2.) ammattiliittojen ja työnantajien painostuksesta perjantain lakkomielenosoituksen edellä. Ay-liikettä syytti Etelä-Karjalan yrittäjien Minna Kokki ja työnantajia Ovakon pääluottamusmies Niina Malm.



On mahdollista, että kumpikin on oikeassa. Kokille viestineet yrittäjät ovat yrittäneet saada työntekijänsä luopumaan lakkoilusta, ja kun eivät ole tässä onnistuneet, ovat katsoneet sen ammattiliiton painostukseksi. Nykyään vastakkaisia mielipiteitä mahtuu sentään samaan lehteen. Sata vuotta sitten käydyn sisällissodan yhdeksi syyksi on nimetty kykenemättömyys vuoropuheluun.



Lakkoaseen käyttämistä on pidetty ylimitoitettuna.Lakkoa piti Taloustutkimuksen mukaan 56 prosenttia suomalaisista oikeutettuna.



Julkisuudessa on annettu ymmärtää, että oppositio ja ay-liike heräsivät vasta kansalaisaloitteen yli 130 000 allekirjoituksen myötä. Työttömyysturvalain muuttamisen ensimmäisessä käsittelyssä 5.12. ei hallituksen ministereitä näkynyt. Vastuuministeri twiittasi nauttivansa istunnon aikana savusaunan löylyistä. Hallituspuolueiden edustajina kokoomuslaiset Ben Zyskowicz, Juhana Vartiainen ja Wille Rydman kävivät vuorottelemassa hallituksen lakiehdotuksen puolustamisessa.



Hallitus ei piitannut asiantuntijalausunnoista. Perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat pitivät lakia ongelmallisena. Lain puolesta 18.12. äänestäneistä 103 kansanedustajasta osa tuli jo katumapäälle kuultuaan kansan ja työttömien ääntä joululomansa aikana.



Lain käsittely osoittaa, että eduskunta ja hallitus ovat vastuuttomia. Viisikymmentä vuotta sitten säädettyä sopeutumiseläkettä on nauttinut 146 kansanedustajaa. Ei ihme, että tämän passiivimallin kumoamisesta on tehty kansalaisaloite.



Minna Kokin mielestä laista on päätetty demokratian pelisääntöjen mukaan. Teoriassa hallitusryhmien 53 kansanedustajaa olisi saanut enemmistön aikaan. Vähempikin olisi riittänyt, jos ryhmistä kaikki eivät ole paikalla. Perussuomalaisista irtautunut 19 kansanedustajan ryhmä voidaan rinnastaa aikoinaan SMP:stä irronneisiin ”seteliselkärankaisiin”. Seuraavissa eduskuntavaaleissa ainoastaan Timo Soini (sin.) voi vaaliliiton avulla tulla valituksi.



Kari Nikkinen, Imatra