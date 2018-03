Lukijalta: Sote-peli pitää puhaltaa poikki

Eikö löydy ketään, joka puhaltaisi sote-pelin poikki? Ollaan rakentamassa sellaista sote-lakia, josta ei tule sen kaltaista, joka valittiin tavoitteeksi, kun 10 vuotta sitten, kun tätä sosiaali- ja terveysalan muutosta aloitettiin valmistella. Tavoitteena oli saada säästöjä hallinnonalaan ja nopeuttaa kansalaisten lääkäriin pääsemiseksi.

H.C. Andersen ja Keisarin uudet vaatteet tulevat väkisin mieleen, kun tätä soutamista seuraa. Ollaan rakentamassa sellaista, josta ei tiedetä muuta, kuin ettei sen hintalappu veronmaksajille tule olemaan halpa. Onko Elina Lepomäki se sadun lapsi, joka paljastaa, ettei keisarilla ole vaatteita. Eikä tämä lausuntokierroksella oleva lakialoite sellainen, jonka kansalaiset haluavat. Ei tarvita maakuntahallintoa, eikä suunnitellun kaltaista valinnanvapaus mallia. Ei tule näillä eväillä Niukkalan kylän mummolle lääkäri sen lähemmäksi kuin ennenkään. Eikä valinnanvapaus toteudu sen paremmin kuin ennenkään.

Valinnanvapaus, josta nyt puuhataan, on lähes sama kuin nykyinen. Kun valitsee palvelun tarjoajan, on sitten niiden lypsettävänä seuraavan puolen vuoden ajan. Siellä oli ehkä silloin, kun valinta tehtiin se hyvä lääkäri, jonka takia valinta tuli tehtyä, mutta uutta vaivaa varten parempi lääkäri on ehkä toisessa terveystalossa tai se hyvä lääkäri on vaihtanut työpaikkaa. Mutta potilas olet siellä jumissa. Jos on monisairas tai sairastumisherkkä saattaa olla, ettei paikkaa sinne löydykään. Potilas liian kalliiksi heille. Potilaalla on hintalappu kaulassa, jossa olevan summan valittu palvelun tarjoaja lähettää vuosittain maakuntahallintoon.

Maakuntavaalit lähestyvät? Tuntuu järkyttävältä tuo vallanhimo, jota kansanedustajat potevat. Nykyisetkin hommat ovat varamiesten ja henkilökohtaisten avustajien hoidossa, mutta uutta pestiä vain hamutaan.

Tämän maan alueet ovat taloudellisesti ja väestörakenteeltaan niin erilaisia, ettei tällä reseptillä voi saada tasapuolista ja yhdenvertaista palvelua toteutettua.

Osmo Juvonen, Lappeenranta