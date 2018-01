Lukijalta: Maahanmuutto ei ratkaise huoltosuhdeongelmaa

Turvapaikkajärjestelmä nykyisessä muodossaan on Euroopassa siirtolaisuuden muoto, jota erityisesti Afrikan ja Lähi-idän nuorehko miesväestö pyrkii käyttämään hyväkseen pyrkiessään parempaan elämään ja elintasoon vanhalla mantereella.



Loppuvuodesta hallituksen "maahanmuuton kustannukset" raportti ilmestyi ja sen sanoma oli pitkälti se, mikä jo tiedettiinkin: Me emme tienaa siirtolaisuudella eikä se ratkaise kansakuntamme huoltosuhdeongelmaa. Lyhyellä tähtäimellä vuoden 2015 siirtolaisaalto ja sen jälkeinen pysyvästi kohonnut turvapaikanhakijoiden määrä maksaa edelleen laskentatavasta riippuen vähintään tuhat miljoonaa euroa vuodessa.



Ei todellakaan ole rakettitiedettä päätellä, että jos tulijalta puuttuu länsimaisella mittarilla järkevä peruskoulutus, niin matka oikeaan työpaikkaan Suomen kaltaisessa pienen kielialueen ja normitalouden maassa on toivottoman pitkä. Käytännössä elinkaarimalli on raskaasti tulijan kohdalta euroina negatiivinen.



Ei täällä ahkeralle ammattitutkinnottomalle henkilölle ole työpaikkoja kuten ennen oli. Lähes jokaiseen työhön vaaditaan todennettu ammattitaito ja suoritetut luvat ja tutkinnot. Länsimaista peruskoulua vailla olevalle aikuiselle henkilölle ne ovat suuria esteitä, mutta välttämättömiä, että pääsee edes yrittämään työllistymistä.



Turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttö siirtolaisuuden välineenä aiheuttaa myös närää kantaväestön keskuudessa, koska lopulta kyse on siitä, että vieraanvaraisuuttamme pyritään käyttämään hyväksi.



Suomalaiset ovat ärtyneitä myös suomalaisia järjestelmää hyväksikäyttäviä kohtaan, sillä hallituksen kiistelty työllisyyden aktiivikeppimalli sai jopa puolen kansan tue. Meillä on vahva ajatus että "kuka ei työtä tee, ei hänen syömänkään pidä". Ja hallituksen esitys oli puhdas keppi, kun tuesta leikataan jos ei ole aktiivinen vaikka palveluihin ei pääse eikä osoitettu lisäresursseja. Perustuslakivaliokunnan korjausvaatimukset sivuutettiin.



Minua ärsyttää keskustelussa eniten se, että maahanmuuttomyönteinen ja suvaitsevana itseään pitävä väestönosa ei koskaan halua keskustella numeroista ja rahasta. Kaiken yhteiskunnan järjestämän toiminnan takana on kuitenkin resurssointi ja veroeurot joilla palvelut järjestetään. On vain yksi rahakirstu.



Mikko Kokko, Joutseno