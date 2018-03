Lukijalta: Terrorismin taustalla seksuaalista ahdistusta

Mitä syitä on islamistisen terrorismin ja naisvihamielisyyden takana? Algerialainen kirjailija Kamel Daoud antaa kysymykseen vastauksia, jotka rikkovat kaikki perinteiset tabut – aiheet, joista ei saa puhua.

Mitä ovat nämä aiheet? Islamistisissa maissa on valtavasti nuorta väestöä. Radikaalit imaamit ja televisiosaarnaajat ovat saaneet aikaan äärimmäisen puritaanisen ja seksuaalikielteisen ilmapiirin. Nuoret haluaisivat luonnollisesti tavata, seurustella, flirttailla, luoda rakkaussuhteita, mutta kaikki tämä on ankarasti kielletty. Poliisi ja salafistinuorten prikaatit kiertelevät uimarannoilla ja julkisilla paikoilla hätistelemässä jopa aviopareja.

Mihin tämä on johtanut? On alettu kuvitella, että aistien paratiisi on jossain muualla, joko rikkaassa ja syntisessä lännessä tai neitsyiden luona muslimien paratiisissa, josta on tehty eräänlainen bordelli. Vääristynyt uskonto siis lupaa seksuaalista tyydytystä vasta kuoleman jälkeen. Kun nuori mies koraanikoulussa ensin psyykataan seksuaalisesti ahdistuneeksi, kynnys tehdä hirmutekoja on matala uskonkiihkon nimissä.

Daoudin neuvo pakolaisten kotouttamiseen on, että ”Pelkkä makuusija ja ruoka ei riitä. On ymmärrettävä, että arabi- ja muslimimaailmasta tuleva kantaa mukanaan sitä toiseutta, johon kuuluu seksuaalinen ahdistuneisuus ja sairaalloinen suhde naiseen ja ruumiillisuuteen, seksiin ja intohimoon. Kotouttaminen vaatii pitkäjännitteistä työtä ja yhteisten arvojen etsimistä.”

Nämä ajatukset ovat eurooppalaiseen hymistelyyn verrattuna niin radikaaleja, että jotkut piirit esimerkiksi Ranskassa vaativat häntä boikottiin. Eli kun mies henkensä kaupalla yrittää saada islamin tulkintoihin järkeä ja inhimillisyyttä, niin kotimaassa hänet pitäisi tappaa ja Euroopassa panna boikottiin! Daoudin ajatuksiin tutustumista voisi suositella kotouttamisesta päätöksiä tekeville. Jos kotoutus epäonnistuu, pitemmällä aikavälillä hinta on kallis. Tietoa löytyy nettihaulla ja muun muassa Kanavassa 1/2018 on laaja Osmo Pekosen artikkeli.

On myös muistettava, että näitä näkemyksiä ei saa ottaa lyömäaseeksi. Ankeasta lähtötilanteesta huolimatta vain harvat ääriradikalisoituvat, eli koko islamilaista maailmaa ei pidä tuomita muutamien yksilöiden perusteella. Useimmat ihmiset sielläkin haluavat ihan tavallista elämää, perheenperustamista ja lasten kasvattamista. Eli ihan sitä samaa, mitä mekin täällä pidämme arvossa.

Asko U. Huuhtanen, Lappeenranta