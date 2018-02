Lukijalta: GES-verkosto kehittää konkreettisia energiaratkaisuja

Tomi Laamanen lisäsi ilmastokeskusteluun mielenkiintoisen näkökulman kirjoittaessaan autojen tankkauksesta Venäjällä (ES 17.2.). Kirjoituksessa viitattiin Green Energy Showroom -verkostoon tavalla, joka antaa aihetta muutamaan tarkennukseen.



Green Energy Showroom (lyhyesti GES-verkosto) on suomalainen, noin neljänkymmenen energia- ja ympäristöalan yrityksen verkosto. Verkoston jäseniä yhdistää se, että ne hyödyntävät LUT-konsernin korkeatasoista energia- ja ympäristöalan osaamista ja niillä on merkittävää liiketoimintaa Etelä-Karjalan alueella. Toimintaa tukevat useat alueen kunnat ja kaupungit, joista Lappeenrannan kaupungin tuki on merkittävintä.



Green Energy Showroomin toiminta ei perustu julistuksiin, vaan määrätietoiseen liiketoiminnan kehittämiseen ja laadukkaisiin tuotteisiin, joiden kilpailukyky testataan kovilla kansainvälisillä markkinoilla. Menestyvä liiketoiminta tuottaa koko työssäkäyntialueelle työpaikkoja ja vaurautta.



GES-verkosto toimii tehokkaasti ja mutkattomasti, eikä toiminnassa tunneta hallinnollisia tai puoluepoliittisia rajoja. Toiminnan ydintä ovat verkostotapaamiset sekä eri teemoja, kuten aurinkoenergiaa ja kiinteistöjen energiahallintaa käsittelevät teemaryhmät. Myös jäsenten yhteisillä tuotekehitysprojekteilla on tärkeä merkitys. Verkostossa jaetaan osaamista ja mahdollistetaan innovaatioiden syntymisen kannalta tärkeät vapaamuotoiset kohtaamiset.



Energia- ja ympäristöalan innovatiivisilla ratkaisuilla verkosto on omalta osaltaan edistämässä kestävää kehitystä. GES:n tavoitteet ovat ilmastonmuutoksen torjunnan osalta varmasti yhdensuuntaiset useimpien alueen asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja kuntien tavoitteiden kanssa.



Ari Saukkonen, Green Energy Showroomin ohjausryhmän puheenjohtaja, Imatran Seudun Sähkö Oy:n toimitusjohtaja