Lukijalta: Presidentin oiva kriisinyrkki

Presidentti Niinistö lähetti viime torstaina hallituksen keskeisille ministereille kirjeen, jossa ehdotettiin uuden johtoryhmän perustamista koronakriisin operatiiviseen johtamiseen. HS:n (30.3.) tietojen mukaan presidentin kriisinyrkki-ehdotus koskee vain kysymystä, miten kriisitilanteessa maata tulisi johtaa.

Pääministeri Sanna Marin ei lämpene kriisinyrkille. Meillä on tarve tällaiseen presidentin edistämään kriisinyrkkiin, joka toimii kaikilla rintamilla. Esim. testaaminen on jäänyt hallituksen epätietojen alle. Jyväskylän yliopistolta kerrottiin, että he voivat heti kaksikertaistaa testikapasiteetin, ja mikä tärkeintä he paljastivat, että testien hinta Suomessa – 200 e – on todella ylihinnoiteltu.

Viime torstaihin saakka, eli 26.3. asti, saivat kaikki maahantulijat tulla lentokentältä suoraan julkisajoneuvoihin. Virusta Espanjasta kantavat olivat oireettomia, ja virus on ilmennnyt näinä aikoina. Ja tartuntaketju jatkuu. Näitäkin nyrkki estäisi.

Sairaalaan joutuneen viruspotilaan läheisiä ei ole enää testattu. Hehän voivat olla jopa viikon oireettomia, ennenkuin tauti on puhjennut. Meillä ei ole edes kentällä operoivia testiautoja. Punkkirokotukset antaisivat mallia.

Hallituksessa olevien keskustalaisten monet kansanedustajat ovat samoin jo parin viikon ajan ajaneet voimakkasti uuden operatiivisen ryhmän perustamista. Sanna Marinin mukaan ministeriöiden kansliapäälliköiden mukanaolo ryhmässä takaa sen, että valtioneuvoston linjaukset välittyvät ministeriöihin.

Ongelmana kirjoittaja näkee sen, että ministeriöt vartioivat omia rajojaan ja eivät lähetä kentälle voimakkaasti sitoutuneita liikkuvia osastoja taltuttamaan viirusta. Nytkin tarvittaisiin Uudenmaan rajoille kettäosastoja vaatimaan autoilijoita ottamaan paperinsa esille ennen näyttötilannetta, niin jono etenisi. Mikään ministeriö ei sitä tee. Se on nähty.

Isot kuviot viruksen ja kuolemien välttämiseksi, varsinkin meidän riskiryhmien, on tehty linjakkaasti. Mutta herkkä kosketus kenttään ja siellä tarvittaviin nopeisiinkin toimenpiteisiin puuttuu. Olisiko pääministerin nöyrryttävä?

Pertti Mela

Lappeenranta