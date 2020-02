Lukijalta: Voidaanko koulujen osalta kohta enää puhua palveluverkosta?

Minut sai aikanaan yhtenä syynä mukaan kunnallispolitiikkaan kouluverkon uudistukset (lue leikkaukset).

Palveluverkko on taas ajankohtainen asia, jonka nosti tapetille viimeistään väestöennusteet. Ennusteet ovat ennusteita ja ne ovat ajansaatossa monesti muuttuneet. Osa totuutta on kiistämättä se, että väestö ikääntyy ja syntyvyys on ainakin tällä hetkellä laskussa.

Nyt siis haetaan säästöjä mm. kouluverkosta ja mistäpä muualta kuin pienistä kyläkouluista. Itselleni läheisin on Nuijamaan koulu. Muistan kuinka takavuosina sitäkin oltiin lopettamassa, onneksi näin ei käynyt. Nyt tuo on taas keskusteluissa esillä. Vastustin koulun sulkemista tuolloin ja vastustan sitä edelleen.

Lappeenranta strategiassa 2023 mm. Nuijamaan koulu oli ja on uusittavien listalla ja sinne on aikanaan budjetti osoitettu tilaelementtiratkaisuna. Useampi perhe on turvannut tulevaisuutensa tähän uskoon, talo hankittu, työn perässä tultu, lähellä päiväkoti ja kyläkoulu. Vedetäänkö heiltä matto jalkojen alta?

Nuijamaa ei ole yksin asian kanssa, näin uhkaa käydä muillekin kyläkouluille sekä pienemmille kouluille.

Erityisesti kylissä koulu on koko alueen keuhkot ja alueen toiminnan keskus. Jos koulu lähtee, loppuu lasten, vanhusten ja muidenkin harrastaminen, loppuu kyläpäivät ja vastaavasti alkaa jopa ensimmäisen luokan oppilaiden kallis ja aikaa vievä kuljetusralli. Monet kyläyhteisöt hoitavat uimarantoja, kylätaloja, museoita ja muita harrastus- ja vapaa-ajan paikkoja talkoilla, kun kaupunki ei niistä enää huolehdi. Koulujen pyörittäminen ei niiltä onnistu. Viimeinenkö sammuttaa valot? Kerran suljettu koulu ei oviaan kovin usein uudestaan avaa.

Kun rahaa ei ole, sitä ei ole. Mutta se miten rahat kohdistetaan, on eri asia. Mielestäni nyt on aika pysähtyä ja ottaa järki käteen. Mietitäänpä investointeja uusiksi, voiko ne tehdä tehokkaammin?

Lapset pois kumipyöriltä ja lähikoulut kunniaan. Jos kaikki pienet koulut lopetetaan ei voida puhua enää palveluverkosta. Näillä toimilla maaseutu ja kylät eivät autioidu vaan ne autioitetaan.

Kai Karhukorpi,

kaupunginvaltuutettu Lappeenranta, ps