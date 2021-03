Lukijalta: Miten ihmeessä Taitotaloa voisi verrata muihin, huonokuntoisiin, autioituneisiin kyläkouluihin?

Ruokolahdella myynnissä oleva Taitotalo eli entinen Vennonmäen koulu puhuttaa kansaa kylillä. Ollaanko harmissaan, hyvillään vai ”ihan sama”-meiningillä.

Meille joillekin Taitotalo on tullut tutuksi vuosien varrella paikkana, jota voisi kutsua ruokolahtelaisen kulttuurin kehdoksi. Siellä on aina ollut aina tekemisen meininki! Ollaan oltu lasten kuvataideleirillä, laulu- ja musiikkiteatterin harjoituksissa. Käyty myyjäisissä, taidenäyttelyissä ja pidetty konsertteja sekä talon sisällä että sen kauniilla pihamaalla. Siellä on toiminut valokuvauskerho, kudontapiiri ja taidelainaamo. On vietetty mukavia hetkiä syntymäpäivillä ja pikkujouluissa. Taitotalo on tullut kuuluisaksi kunnan ulkopuolellakin.

Sinne tuli aina mentyä kuin kotiinsa. Laulajalle vanhan puukoulun akustiikka oli upea ja paikka muutenkin kodikas. Taloa käytti koko kansa ja se oli tarkoituskin. Taitotalo oli koko väestön oma juttu. Ruokolahden Taideyhdistys teki mittavan työn talkoilla, omia rahojaan ja voimiaan säästämättä, kunnostaessaan talon käyttökuntoon ja ehostaessaan sen ilmettä ja ulkoasua.

Mitä sitten tapahtuikaan? Yht`äkkiä talo olikin rasite kunnalle ja joidenkin päättäjien mielestä se saisi saman kohtalon kuin toiset, paljon huonommassa kunnossa olevat ja käyttämättömät syrjäkylien koulut. Myyntiin vaan! Nythän se olisi hyvässä saumassa myydä, kun se oli harrastajaporukoiden joukolla kunnostettu.

Miten ihmeessä Taitotaloa voisi verrata muihin, huonokuntoisiin, autioituneisiin kyläkouluihin? Mielestäni Taitotalo painii aivan eri sarjassa. Se on kunnan keskustaajamassa, oli lukuisten harrastajien käytössä ja mikä parasta, se veti lapsia ja nuoria suojiinsa vanhemman väen lisäksi. Sillä oli tulevaisuus! Miksei tätä nähty kunnassa? Kaikki se Taitotalossa luotu toiminta olisi ollut kullanarvoista tulevinakin vuosina ja nimenomaan koko väestölle.

Pahalta tuntuu ja saa vain toivoa, että uusissa kunnan päättäjissä löytyy avarammin ajattelevia, jotka ymmärtävät, että Taitotalon säilyminen kulttuurin kehtona on hyvä ja mielekäs asia. Tärkeää on myös henkinen hyvinvointi eli voiko aina kaikkea mitata rahassa?

Varmasti löytyy keino säilyttää tämä helmi kunhan yhdessä asiasta neuvotellaan, suunnitellaan ja tarpeeksi monta yhteisöä ja yritystä yksityisten lisäksi pistää itsensä likoon. Yhteisestihän siinä tehdään hyvää!

Leni Lemmetyinen

Lappeenranta