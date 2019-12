Lukijalta: Feminismi on muuttanut muotoaan eri vuosikymmenillä

Kun elettiin 1920-lukua tytön tie vei usein piiaksi. Sen jälkeen itsenäisyyden sodanjälkeisinä vuosina äidiksi ja jälleen äidiksi. Kouluun pääsivät vain jotkut. 1940-luvulla nämä koulua käymättömät äidit halusivat tyttärilleen ammatin, jotta tyttärien elämä olisi äidin elämää helpompaa. Monet tytöt pääsivätkin kouluun ja ammattiopintoihin.

1960-luvulla tosin oli vastassa kummallisia oletuksia. Koulumme rehtorin mielestä tyttöjen yliopistohaaveet tarkoittivat elättäjän metsästystä yliopiston käytäviltä. Kouluttauduimme kaikki ammattiin, pysyimme siinä ja todistimme rehtorin ennusteet vääriksi. 1970-luvun tytöt halusivat myös poliisiksi, mikä oli monen vanhemman naisen mielestä vain miehelle sopiva ammatti. Älykkäitä ja hyviä poliiseja on nykyään vaikka kuinka monta. Toivon, että työssä ei tule vastaan syrjintää tai kiusaamista.

Tänä vuonna naisia on 700 suorittamassa asepalvelusta. Kysyin Kouvolan asemalla varusmiestytöltä syytä armeijassa oloon. Hän kertoi saavansa ammatin, jota voi hyödyntää myöhemmin. Se ammatti on raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettaja. 2000-luvulla tytöille on ammatteja ja sinnikkäinä onnistujina tytöt myös niihin pääsevät.

Palkkojen kohdalla vaaditaan vielä ponnisteluja. 1.12.2019 naisverkosto Valtikka valitsi puhenaisekseen kansanedustaja Veronika Honkasalon, joka kiitospuheessaan valitsijoilleen sanoi muun muassa näin: Naisten paikka ei ole miesvaltaisten alojen perässä, vaan rinnalla.

Näin meillä Suomessa. Naapurimaissa Virossa ja Venäjällä on aina mietittävä, lähteekö heille ehdottamaan naispresidenttiä vai ei. Yrittää kannattaa, maailma kuuluu rohkeille.

Sirpa Minkkinen,

Lappeenranta