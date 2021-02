Lukijalta: Mitä pidempään elän, sitä pienemmäksi eläke kutistuu

Kyllä vero eläkeindeksin voittaa. Varsinkin sen Lipposen hallituksen leikkaaman indeksin, jonka mukaan eläkkeitä nyt päivitetään.

Jäin eläkkeelle vuonna 2013. Suuruudeltaan eläke oli silloin lähellä mediaania. Tähän päivään mennessä indeksi on nostanut eläkettäni 105,64 eurolla kuukaudessa. Samaan aikaan verotus on kiristynyt ja vie eläkkeestäni 146,44 euroa, eli eläkkeeni on pienentynyt 40,80 euroa. Vuodessa tämä tekee 489,60 euroa.

Nämä ovat eläkkeet, jotka "korvaavat täysin" hintojen nousun. Mitä pidempään elän, sitä pienemmäksi eläke kutistuu.

Kiitos teille eläkeläisten etuja ajavat puolueet. Nykyisen hallituksen veronkorotuksiin tähtäävä politiikka johtaa siihen, että keskisuurta eläkettä nauttivat eläkeläiset siirtyvät kansantaloutta tukevasta joukosta leipäjonoihin. Ihmisen vanhetessa halu ja kyky puolustaa etujaan heikkenee, aletaan katsomaan lasten ja lastenlasten asioita, ja tähän on päädytty.

Tämä noin 20 vuotta jatkunut eläkeläisten kyykytys on vihdoin lopetettava. Lipposen molemmissa hallituksissa olivat SDP, kokoomus, RKP, vasemmistoliitto ja vihreä liitto. Neljä ensiksi mainittua olivat hallitusvastuussa 1995–2003. Vihreä liitto erosi hallituksesta vuonna 2002, mutta ei eläkeasian, vaan Olkiluodon ydinvoima-asian vuoksi.

Kun eläkeläisten niin sanottu kyykytys alkoi, hallitusvastuussa olivat samat puolueet kuin nykyisessä hallituksessakin on. Vain kokoomus on vaihtunut kepuksi.

Toivottavasti tässä asiassa historia ei toista itseään.

Esa Lipiäinen

Lappeenranta