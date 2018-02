Lukijalta: Eksoten kotihoitoko ei muka kriisissä?

Toimitusjohtaja Pentti Itkonen kirjoitti (ES 3.2.), että Eksoten vanhustenhoito ei ole kriisissä. Itkonen muun muassa mainitsi, että kotihoitoon on lisätty 50 uutta vakituista tehtävää. Tosiasiahan on, että suurin osa uusista vakituisista kotihoidon työntekijöistä, on entisiä määräaikaisia kotihoidon työntekijöitä. Kotihoidon käytössä olevien henkilötyövuosien määrä ei ole noussut juuri laisinkaan, vaikka asiakkaiden määrä on noussut.



Työntekijät kokevat nykytilanteen niin ongelmallisena, että voidaan puhua kriisistä. Vai mistä kertoo, kun ei pysty enää tekemään työtehtäviä kunnialla vaan väsyy, ja joka viikko jonkun työntekijän työpäivä päättyy kyyneliin tai kun on jatkuvia ylitöitä ja pyyntöjä työnantajalta tehdä ylimääräisiä työvuoroja. Päivittäinen välitön työaika on kasvussa, eikä enää teoriassakaan ehdi olla asiakkaiden luona sitä aikaa, joka asiakkaalle kuuluisi. Olisi myös huomioitava, että asiakkaiden asioita on hoidettava eteenpäin välittömän työajan ulkopuolella ja nykytilanteessa siihen ei ole aikaa. Lisäksi vanhat työntekijät vaihtavat työpaikkaa tai alaa. Uudet valmistuneet eivät halua tulla kotihoitoon töihin.



Nykyinen tilanne ei ole oikein työntekijöitä kohtaan, eikä varsinkaan asiakkaita kohtaan. Asiakkaat odottavat kotihoidolta hyvää, empaattista hoitoa ja sen kotihoitaja haluaa antaa, mutta nykyisessä kiireessä se ei ole mahdollista. Kyse on kuitenkin ihmisistä, heidän hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan olla kotonaan.



Kotihoitaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.