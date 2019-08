Eilisessä lehdessänne (ES 21.8) yritettiin jälleen yhdistää omat motiivini Ruokolahden uuteen demariryhmään siirtymisestä ja mahdollinen kansanedustajaehdokkuuteni. Juttua tehtäessä ei minuun oltu yhteydessä, joten annan asiasta vastineen.

Ensiksikin, Suna Kymäläinen ei ole ”torpannut” ehdokkuuttani, vaan työväenyhdistys puheenjohtajansa johdolla teki päätöksen, ettei se aseta kahta ehdokasta ennen kaikkea vähäisten taloudellisten resurssien takia. Luonnollisesti silloin istuva kansanedustaja on yhdistyksen ehdokas ja hänen läpimenonsa täytyy turvata. Tämä on päivänselvä asia.

Ajatus ehdokkuudesta oli osaltani tuolloin hyvin raakilemainen eikä edes suunnitelman tasolla. Pohdintani pohjautui jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan esitettyihin pyyntöihin asettua ehdokkaaksi ja nyt näitä oli entistä enemmän Eksotessa saamani kansallisen julkisuuden myötä.

Ehdokkaaksi asettautuminen olisi ollut mahdollista piiritoimiston kautta ja kävin heidän kanssaan kaksi hedelmällistä keskustelua aiheesta. Päädyin kuitenkin lopputulokseen, että kansanedustajuus ei olisi monesta syystä minun juttuni. Näistä tärkein on päivätyöni mielenkiintoisuus ja antoisuus. Olen innovaattori ja idealisti ja lainsäädäntötyö on aika kaukana molemmista. En myöskään ole valmis asumaan poissa kotoa ja se on pysyvästi täällä.

Uuteen yhdistykseen lähtemiseni syyt ovat aivan muut ja ne perustuvat äänestäjien minulle antamaan tehtävään sekä sen toteuttamisen edellytyksien turvaamiseen, eivätkä henkilökohtaisiin motiiveihin. Politiikka on kompromisseihin perustuvaa asioiden hoitamista ja tämän mahdollistaminen vaati tehdyn ratkaisun.

Ainakaan minä en tule olemaan Suna Kymäläisen paikallinen haastaja, joten lienee aika siirtyä seuraavaan spekulaatioon.

Timo Salmisaari

Ruokolahden kunnanhallituksen jäsen, sd.