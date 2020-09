Lukijalta: Monitoimiareenan pakkosyöttöä

Saipan toimitusjohtaja Jussi Markkanen rakennuttaisi monitoimiareenan joukkueelleen kaupunkilaisten kustantamana. Yksityisiä sijoittajia ei ole löytynyt, vaikka oikein ulkopuolinen rahoituskonsultti palkattiin etsimään niitä. Yksi kummallisuus on se, että toimitilatoimikunnassa istuu keskusta-areenan puuhamies, valtuutettu Markus Iitiä (kok). Myös toimikunnan puheenjohtaja on puolestaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd), joka on monessa mukana päättämässä isoista investoinneista.

Muistutettakoon, että kauppakeskusteatteri sai Kakkolan johdolla demarien siunauksen. Tuota tappiota tuottavaa teatteria maksellaan vielä edelleenkin. Amiksen liikuntahalli kylkiäiseksi täkynä tällä kertaa?

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva puolestaan hehkuttaa, että investoinnit voidaan hoitaa lainarahalla. Lainaraha ei ole milloinkaan ilmaista. Ei haittaa Eksoten 30 miljoonan vajeetkaan mitään ja Lappeenrannan 18 miljoonan osuus siitä. Monitoimiareena menee kaiken edelle.

Muualla korona syö kaupunkien taloutta, mutta ei näköjään Lappeenrannassa. Jostain kumman syystä nyt tuli kova kiire päättää halliasiasta, vaikka vasta maaliskuussa Kakkola totesi, että ”aikataulu tarkentuu vasta, kun koronaviruksen aiheuttama tilanne selkiytyy.” Onko tilanne selkiytynyt? Ei ole.

Huvittavaa keskustelussa on ollut keskustaan jäähallia puoltavan konsultti Mika Sulinin kaunopuheet vastuullisuudesta ja hiilijalan jäljestä. Ne voi ohittaa. Jäähallit ovat todellisia energiasyöppöjä. Eivätkä katsojat tule kävellen peliin vaan autoilla. Valtaosa Saipan kannattajista asuu ympäri Lappeenrantaa ei keskustassa. Kyllä jää iso hiilijalanjäki, kun ensin rakennetaan ja sitten puretaan ja taas rakennetaan. Onko se sitä ylistettyä keskustan elävöittämistä?

On saatu lukea tarkoitushakuisia uutisia kuinka ”surkeassa” kunnossa Kisapuiston jäähalli on ”katto vuotaa, on löytynyt hometta, jää on liian ohutta ym.” Pitäisi saada uusi halli Tampereen areenan malliin. Lappeenranta ei ole Tampere, KHL eikä NHL. Tampereen areenaan löytyi sijoittajia, mutta täällä Saipa rakennuttaisi areenansa veronmaksajien kustannuksella.

Monitoimihalli on suuruudenhullu hanke, joka ei sovi keskustaan. Kaikkeen muuhun keskustarakentamiseen kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä on ottanut hanakasti kantaa, mutta ei tähän massiiviseen möhkäleeseen.

Loppuvuodesta uutisoitiin, että veroprosenttia ei tarvitse korottaa. Jos tämä hanke menisi läpi, saattaisi hyvinkin tulla korotuspainetta.

Nyt on oltava kunnallisvaaleissa tarkkana ettei ainakaan jäähallin ”puuhamiehiä” valita.

Jouko Manninen

Lappeenranta