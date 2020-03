Lukijalta: Koronaepidemia muuttaa meidän kaikkien elämää

Suomessa on nyt poikkeuksellinen tartuntatautiepidemia. Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat todenneet, että maassa vallitsevat valmiuslain mukaiset poikkeusolot.

Näinä päivinä eduskunta käsittelee valmiuslakiesitystä ja siihen liittyviä asetuksia.

Emme vielä tiedä, kuinka murheelliseksi asiat menevät. Emme myöskään tiedä, kuinka kauan tämä edessämme oleva vaikea aika kestää. Emmekä tiedä, kuinka moni suomalainen sairastuu. Moni varmasti joutuu kantamaan huolta sairaasta läheisestä.

Tässä tilanteessa meidän on tehtävä yhteistyötä yli puoluerajojen, yli hallitus- ja oppositiorajojen, yli kaikkien raja-aitojen, jotta kaikki mahdollinen varmasti tehdään suomalaisten ja Suomen parhaaksi. Kriisin edessä olemme kaikki yhtä.

Tulevaisuus on nyt epävarma, ja siksi on tärkeää, että osoitamme arvostusta heille, jotka tässä kriisissä auttavat toisia. Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja poliisissa, päiväkodeissa, kouluissa, apteekeissa, joukkoliikenteessä, lähikaupoissa – vain muutamia mainitakseni – työskentelevät ihmiset ovat niin sanotusti nyt etulinjassa. Heille meidän on oltava kiitollisia.

Huoli seniorikansalaista ja muista riskiryhmään kuuluvista on suuri. Toivottavasti mahdollisimman harva sairastuu. On tärkeää noudattaa viranomaisten suosituksia ja määräyksiä, ja omalta osaltani aion niiden mukaan toimia.

Poikkeustilanne on saanut aikaan myös sen, että monen yrityksen toiminta on vaarassa. Ja näin myös monen suomalaisen työpaikka on vaarassa. Siksi on tärkeää, että hallitus jatkaa ripeästi sellaisten toimien kehittämistä, joilla vaikeuksissa olevat yritykset ja työpaikat saadaan pelastettua. Tähän mennessä julkaistut tukitoimet on hyvä alku, mutta ne eivät riitä. Uusia päätöksiä vielä tarvitaan nopeasti.

Hallituksen työtä on tuettava, tuotava keskusteluun omia ehdotuksia ja annettava tuki kaikille vaikuttaville ratkaisuille.

Edessämme ovat vaikeat ajat. Lähimmäisistä on pidettävä huoli. Me selviämme tästä yhdessä.

Jukka Kopra

kansanedustaja (kok)