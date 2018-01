Lukijalta: Miksi Vuoksen lämpö ei kelpaa Imatralle?

Imatran kaupungin halki virtaava Vuoksi sisältää kauneusarvojensa lisäksi myös paljon arvokasta puhdasta lämpöenergiaa. Tänä aikana kamppailtaessa ilmaston lämpenemistä vastaan tällainen lämmönlähde olisi ihanteellinen hyödynnettävä. Siinähän ainoastaan kerättäisiin ja siirrettäisiin jo olemassa olevaa lämpöä tarvittaviin kohteisiin tuottamatta sitä lisää. Sillä voitaisiin korvata nyt polttamalla tuotettavaa lisälämpöä ja vähentää samalla hiilidioksidi ja hiukkaspäästöjä.



Kun eri päättäjiltä on tiedusteltu syytä miksi hyödyntämiseen ei ole ryhdytty, ei selkeää vastausta ole esitetty. Kuulopuheina on esitetty Fortumin joskus vesioikeuksiensa nojalla evänneen luvan. Mitään mustaa valkoisella olevaa asiasta ei ole ollut nähtävillä.



Kansalaiset haluaisivat kyllä tietää, miten asia todella on. Sillähän voisi olla vaikutusta kaukolämmön ja sitä kautta asumisen hintaan. Yleensäkin, voidaanko tällainen puhdas uusiutuva luonnonvara jättää käyttämättä etenkään nyt, kun Suomi valtionakin on sitoutunut eurooppalaiseen ilmaston suojeluun ja on lisäämässä siihen rahoitustaan. Asian tärkeydestä huomautti myös tasavallan presidentti uuden vuoden puheessaan. Samoin hän mainitsi Suomen pyrkivän huippuosaajaksi uudella puhdastekniikan alalla. Sitä juuri edustaisi lämmön pumppaus virtaavasta vedestä.



Miksi eivät eteläkarjalaiset päättäjät ole heränneet? Alueellamme on runsaasti vesistöjä, on teknillinen yliopisto ja mahdollisuus valtion rahoitukseen tarvittavaa tutkimus ja koetoimintaa varten.Tuloksethan hyödyttäisivät myös koko maata. Ainakin asian tutkiminen ja mahdollisuuksien kartoittaminen pitäisi saada alulle. Tekniikkahan siihen ei sinällään ole uutta. Sitä on käytetty yksityisesti omakotimittakaavassa jo pitkään. Alueellisesti se olisi kunnan päätettävä ja toteutettava hanke. Tekniikkaa varmasti voidaan jatkuvasti kehittää saatujen kokemusten myötä.



Imatralaisilla päättäjillä olisi nyt tilaisuus osoittaa omintakeisuutta ja tehdä rohkea päätös tällaisen pilottihankkeen aloittamisesta. Rahoitusta olisi varmasti saatavilla valtioltakin. Puunjalostuspaikkakunnalla lämmitys tietysti nojaa puujätteen polttamiseen. Näin voi syntyä eturistiriitoja, mutta polttamalla saatu energiahan voidaan ohjata sähkön tuotantoon ja myyntiin. Jos päättäjät nyt pystyisivät tekemään tällaisen viisautta vaativan päätöksen, niin siitä hyötyisi koko seutukunta. Samalla luotaisiin ja tuettaisiin uudenlaista luonnon hyväksikäyttöä, jossa sitä ei kuluteta, ei muuteta eikä saastuteta. Oltaisiinko tällaiseen jo kyllin kypsiä?



Juhani Lahtinen (vas. ), Imatra