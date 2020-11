Lukijalta: Sisäliikuntahalli lyö kaksi tai useampia kärpäsiä yhdellä iskulla

Valtuusto sai tehtyä viimeinkin yksimielisen päätöksen siitä, että sisäliikuntahalli tehdään.

Hallin tarve on kaikille selvä. Hallin puute on vaikeuttanut suunnattomasti urheilijoiden harrastusta ja kehittymistä lajeissaan. Urheilutalon puutteet on kaikkien tiedossa ja näin ollen hallin tarvetta ei ole tarvinnut enempää perustella. Hallille on etsitty kauan sopivaa sijoituspaikkaa ja sitä on yritetty sijoittaa milloin Kimpiseen milloin Harapaiseen, mutta onneksi, suureksi onneksi sille löytyi loistava paikkaa lämmitettävän tekonurmen paikalta. Samalla ”lyödään kaksi tai useampiakin kärpäsiä yhdellä iskulla ” – tekonurmi on korjauksen tarpeessa, alueella olevat koulut tarvitsevat lisää liikuntatiloja ja muut urheilupaikat mm Kimpisen kenttä on lähellä. Siinä on vahvaa synergiaetua ja ratkaisu on kustannustehokas!

Nuoret urheilijalupaukset saavat toivottavasti nyt sellaiset harjoittelupaikat että hyviä tuloksia on odotettavissa ja saadaan sellainen halli kaupunkiin joka täyttää kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen suorituspaikkoja koskevat edellytykset. Aivan loistavaa!

Ennen kaikkea, saadaan halvalla hyvää, kiitos suunnittelijoille.

Tarja Seppälä

Lappeenranta