Lukijalta: Nykysyntyvyys uhkaa eläkkeiden rahoitusta

Syntyvyys on kaikkialla Suomessa laskenut vuodesta 2011 alkaen ja kehitys näyttää vain jatkuvan tämän vuoden ensimmäisen puoliskon perusteella. Vuonna 2018 syntyneen ikäluokan koko on enää noin 47 500 lasta. Etelä-Karjalassa viime vuoden hedelmällisyysluku (1,3) on jopa valtakunnan keskiarvon (1,4) alapuolella.

Alati laskeva syntyvyys on hidas vallankumous, joka johtaa kaikin puolin kutistuvaan Suomeen. Globaalissa mittakaavassa Suomi on saavuttanut hyvin alhaisen lapsiluvun, joka ei ole enää vuosikymmeniin riittänyt pitämään väestön kokoa samana ilman maahanmuuttoa. Täällä ei ole syytä potea ”ilmastoahdistusta” lapsiluvun vuoksi.

Alhainen syntyvyys vaikeuttaa pitkällä aikavälillä monen itsestään selvänä pidetyn palvelun ja etuuden, mm. työeläkkeiden, rahoittamista. Työeläkejärjestelmä perustuu siihen, että jokainen uusi sukupolvi pystyy kantamaan vastuunsa edeltäjiensä eläkkeistä ja luottamaan siihen, että saa aikanaan omat eläkkeensä.

Väestöpohja on kantava tukipilari, jonka varaan eläkkeidenkin rahoitus rakentuu. Nykyisen väestökehityksen myötä koko hyvinvointiyhteiskunta on jatkossa yhä pienempien työssäkäyvien ikäluokkien harteilla. Muita eläkkeiden rahoituksen pilareita ovat talous, työllisyys ja eläkevarojen sijoitustuotot.

Eläketurvakeskuksen luottamusbarometrin mukaan puolet suomalaisista on huolissaan siitä, että nuoret sukupolvet joutuvat ottamaan ainakin jossakin määrin liikaa taakkaa eläkkeiden maksamisesta. Jos väestökehitys jatkuu nykyisellään, näin on vaarassa käydä.

Syntyvyys on asia, johon voidaan vaikuttaa hyvin hitaasti. Tämän takia toimenpiteitä tarvitaan jo tällä hallituskaudella. Väestöliitto valmistelee tällä hetkellä Suomeen uutta väestöpoliittista ohjelmaa, joka julkistetaan ensi vuonna. Vastauksia on syytä hakea myös maahanmuutosta, erityisesti työperäisestä. Suomen täytyy houkutella osaajia ja saada omatkin osaajat jäämään.

Jos väestökehityksen kääntämisessä ei onnistuta, ratkaisuksi jää eläkejärjestelmän sopeuttaminen.

Eläkebarometrissa eniten kannatusta saa työikäisten ja työnantajien maksamien eläkemaksujen nostaminen. Rahastoinnin lisääminen olisi hyvää varautumista tulevaisuuteen. Eläkeiän nostaminen saa jo enemmän vastustusta. Tulevien ja etenkin nykyisten eläkkeiden pienentämisen vastaajat tyrmäsivät.

Selvää on, että nykymenolla pitkällä aikavälillä joudutaan etsimään erilaisten keinojen yhdistelmiä, jotta rahoitus on kestävällä pohjalla. Tärkeintä on huolehtia, että kaikki työssäkäyvät kokevat jatkossakin hyötyvänsä työeläkejärjestelmästä ja että eläkeajan toimeentulo olisi turvattu kaikille ikäluokille.

Janne Pelkonen,

erityisasiantuntija, Työeläkevakuuttajat Tela