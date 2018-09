Lukijalta: Itsemurhia ei voi estää

Viittaan Linda Brandt-Ahteen kirjoitukseen Etelä Saimaassa 12.9. Tämä yhteiskunta on joissakin itsemurhissa syyllinen tapahtumiin. Täällä ihmiset joutuvat joskus niin kovien paikkojen eteen, etteivät he näe muuta ratkaisua. Talousvaikeudet, työttömyys, syrjäytyminen, yksinäisyys ja monet muut asiat aiheuttavat itsemurhia.

Kun ei tunneta vastuuta toisista ihmisistä ja ihmiset jätetään yksin. Välinpitämättömyys on ajan trendi ja suunta on todella huono. Kukaan ei jaksa kantaa kuormaa ,joka on yli jaksamisen.

Jotkut kokevat häpeälliseksi puhua toiselle vaikeuksistaan, kuuleva korva on joskus apu. Toivon kaikille voimia kestää ja hakea apua kun sitä tarvitsee.

Riitta Kärmeniemi, Lappeenranta