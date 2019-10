Lukijalta: On ikävä niitä kai jo sukupuuttoon kuolleita aitoja kauppiaita ja liikemiehiä, joille riitti kohtuullinen liiketoiminnan tuotto

Käydessämme sunnuntaina kylmäasemalla näkyi jälleen se sama huolestuttava kehitys, mikä on näkynyt aivan liian monessa paikassa ympäri Suomea. Asema oli suljettu lopullisesti, koska jonkun ylikaupallisesti ajattelevan kauppamiehen mielestä tuon aseman tuoton kasvu oli liian alhainen.

Saman, täysin ihmisyyden vastaisen, absurdin kehityksen ajamana on suljettu todella mahtavia terveitä lomapaikkoja, kouluja ynnä muita. Minulla on ikävä niitä kai jo sukupuuttoon kuolleita aitoja kauppiaita ja liikemiehiä, joille riitti kohtuullinen liiketoiminnan tuotto.

Suuri sijoitetun pääoman tuotto tulee ihan muualta kuin rahaliiketoiminnasta.

Kansainvälisen sijoittajapoolin jatkuva tuoton kasvun vaatimus sillä uhalla, että pääoma siirretään muuten muualle, on täysin ihmisen hyvinvoinnin vastainen, sairas ja absurdi. Suuri sijoitetun pääoman tuotto tulee ihan muualta kuin rahaliiketoiminnasta. Se tulee henkisestä kasvusta, ja siihen ei voi soveltaa kvartaalisia tuotto-odotuksia.

Rikkaus on aina tunne. Samoin kuin ikä on aina mielentila. Mitä enemmin ihmisen sisäinen rikkaudentunne puuttuu, sitä enemmin hän joutuu yrittämään korvata aitoa rikkautta rahalla saatavalla ulkoisella. Henkisesti hyvinvoiva ihminen on markkinamiehelle kauhistus, koska hän kuluttaa rahaa vain siihen, mitä hän aidosti tarvitsee.

Mitä enemmän aito rikkaudentunne puuttuu, sitä enemmin vallitsee vain raharealiteetti sen sijaan, että raha olisi vain yksi todella monesta realiteeteista. Toisin sanoen rahapalkka on vain yksi murto-osa siitä kokonaispalkasta, jonka ihminen työstään tarvitsee.

Jos ihmisellä on liian vähän rahaa, hän on vähän köyhä, mutta jos hänellä on liikaa rahaa, hän on rutiköyhä. Toisin sanoen jos rutiköyhä hankkii vielä lisää rahaa, hän köyhtyy yhä lisää, koska hänen aidon minuutensa tunne silloin edelleen vähenee. Siihen auttaisi parhaiten se, että hän antaisi kaikki rahansa pois.

Köyhin on se, jolta puuttuu eniten. Mutta mitä?

Petri Toiviainen, tutkija, Lappeenranta