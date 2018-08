Lukijalta: Nousukaudella hallituksen on purettava pahimmat kiristykset

Aamu-tv:ssä (7.8) soitettiin taas vinyylilevyä, todella vanhaa levyä: "Nyt, kun on nousukausi jatkunut kaksi vuotta, on varauduttava seuraavaan taantumajaksoon!" Jokainen talousmies tietää, että nousukautta kestää noin seitsemän vuotta, ja sitten taantuma seitsemän vuotta. Kaikkien aikaisempienkin hallitusten aikana on soitettu samaa levyä. Nyt budjettikeskusteluissa hoetaan varautumista seuraavaan taantumaan. Vaikka tämän 2022 alkavan taantuman jälkeen taas tulee nousukausi.