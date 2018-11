Lukijalta: Markkinoinnissa katsetta myös paluumuuttajiin

Klaus Pelkonen sai kaupungin edustajilta vastauksen kysymykseen, miksi Lappeenranta ei näkynyt Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen näyttävässä matkailun mainoslehdessä. Kaupungin matkailumarkkinoinnista vastaavat kertoivat, että yhteistyötä on tehty kaksi vuotta Saimaa-sopimuksen puitteissa Savonlinnan ja Mikkelin kanssa. Työ ”tarkentuu yhteismarkkinoinnin edetessä”.

”Saimaa-tiimi keskittyy kansainväliseen markkinointiin kohteina Kiina, saksankielinen Eurooppa ja Venäjä sekä Italia. Lisäksi Saimaata esitellään yhtenäisenä matkailualueena maamme messutapahtumissa. Mittareina käytetään näkyvyyttä ja painopiste on digitaalisissa kanavissa, joiden kautta on klikattu 41,7 miljoonaa ihmistä, videoita on katsottu yli 2,2 miljoonaa kertaa. Venäjällä Etelä-Karjalan kokonaiskattavuus on yli 76 miljoonaa ihmistä.”

Jokainen voi seurata majoitus- ja lentotilastoista miljoonaklikkauksien vaikuttavuutta. Pelkosen kysymys sai miettimään, olisiko eteläsavolaisten tavoin aika kääntää katse myös paluumuuttajiin. Itse 27 vuotta työn perässä muualla juosseena ymmärrän kotimaassa tehtävän matkailumarkkinoinnin kaksoisulottuvuuden. Itäsuomalaisia on läjäpäin pääkaupunkiseudulla ja muillakin kytee palo takaisin.

Menetämme Etelä-Savon kanssa nuoria osaajia muualle. Puuttumatta syihin väitän, että osan heistä voi houkutella viimeistään senioreina takaisin. Saimaan ja itärajan vetovoimasta on syytä muistuttaa myös kotimaassa. Ehkä kokemukset muualla jalostavat jotain annettavaa vanhalle kotiseudulle.

Markus Rissanen, paluumuuttaja