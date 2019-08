Lukijalta: Yhteiskunta toimii väärin, kun tukee vanhempien osuuden vähenemistä oman lapsen hoidossa

Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) oli lehdessä (ES 3.8.) huolissaan kouluun menevien tasa-arvosta. Jotkut osaavat lukea, tai nimetä kotipihan kaikki kasvit. Toiset taas osaavat ottaa muut mukaan yhteiseen leikkiin. Toisille leikkiminen on taas hankalaa ja kotona ei ole kaikki hyvin.

Onko kukaan kasvatusalan ihminen ollut lapsiperheissä mukana havainnoimassa vaivoin herääviä pikkulapsia hoitoon puettaessa tai niitä pikkulapsia, jotka odottavat vanhempaansa noutamaan hoitopaikasta?

Eikö lapsi voisi olla vapaampi päivänsä aikana, ei tarvitse mennä aamuvarhain varhaiskasvatukseen ja tulla kotiin alkuillasta, jolloin ei jää aikaa tuttujen leikkikalujen kanssa leikkimiseen, eikä häntä viedä vielä alkuillasta ulos leikkimään. Ei kotona ole hyvin ”paremmissa perheissäkään”, avioeroriidat, ja kaikenlaiset ”partyt” hallitsevat kotia.

Jos toinen vanhemmista on kotona, kun toinen vanhemmista on työtön, hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys-, tai hoitovapaalla tai kodinhoitotuella, on ihmeellistä, että lapsi tuodaan varhaiskasvatukseen. Yhteiskunta toimii väärin, kun tukee vanhempien osuuden vähenemistä oman lapsen hoidon osalta. Vanhemmat saavat tietenkin viettää lomaa ilman lapsen kanssa oloa.

Jos nykyhallitus ottaa taas subjektiivisen päivähoito-oikeuden käyttöön, varmasti seuraava hallitus sen taas purkaa. Muuten, jos perheessä on jo kouluikäinen lapsi, kummasti esikoulua käyvä 6-vuotias oppii nopeasti lukemaan ja laskemaan. Hän ottaa koululaista kiinni osaamisellaan! Samalla viivalla mennään sitten kouluun. Kummasti meidän ikäluokista tuli sosiaalisia ja yhteistyökykyisiä, vaikka mentiin suoraan kouluun 7-vuotiaina, ilman varhaiskasvatusta!

Pertti Mela, Lappeenranta