Lukijalta: Transtytöt, transpojat ja intersukupuoliset kohtaavat identiteettinsä vuoksi enemmän syrjintää ja väkivaltaa kuin muut ikätoverinsa

Pirjo Taskinen kirjoitti Etelä-Saimaassa 26.9. Kasvurauhasta tytöille ja pojille. Kasvurauhaa toivon kaikille tytöille ja pojille myös minä. Mutta toivon sitä myös ei-binäärisille lapsille ja nuorille.

Sukupuolen moninaisuus on fakta, ei mielipide. Ei-binäärisiä lapsia ja nuoria on olemassa, on ollut olemassa ja tulee olemaan, vaikka heidän huomiointinsa onkin edelleen hyvin vähäistä yhteiskunnassamme.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluville lapsille ja nuorille ei taida kukaan mitään etuja olla ajamassa, vaan sitä, että myös heidän kohdallaan toteutuisivat lapsen oikeudet. Lapsen oikeuksien sopimuksessa yksi lapsen oikeus on oikeus syrjimättömyyteen. Jokaisen lapsen identiteettiä tulee kunnioittaa ja arvostaa. Se jos mikä antaa kasvurauhan kaikille lapsille ja nuorille.

Tyttöjen ja poikien identiteettiä ei vähätellä sillä, että tunnustetaan myös muiden olemassaolo ja tuetaan myös heitä. Tyttöys ja poikuus ovat yhtä lailla tärkeitä, mutta cis-tyttöjen ja cis-poikien identiteettejä poikkeuksetta arvostetaan yhteiskunnassa, toisin kuin esimerkiksi muunsukupuolisten nuorten. Lasten ja nuorten identiteetit eivät ole seurausta aikuisten politikoinnista, vaan nämä lapset ja nuoret ovat yksinkertaisesti olemassa.

Transtytöt, transpojat ja esimerkiksi intersukupuoliset lapset ovat tavallisia lapsia siinä missä muutkin lapset. He vain kohtaavat identiteettinsä vuoksi enemmän syrjintää ja väkivaltaa kuin muut lapset ja nuoret. Tähän pitää tulla muutos, jos haluamme kasvurauhan toteutuvan jokaisen lapsen kohdalla.

Rikkomalla perinteisiä tyttöjen ja poikien sukupuolirooleja ja - malleja, annetaan tilaa myös cis-tytöille ja - pojille olla rohkeasti juuri niitä ihania ja tärkeitä omia itsejään joita he ovat. Lapsella ei tulisi olla paineita tai määräyksiä siitä, miten hän omaa sukupuoltaan saa ilmaista.

Lappeenranta Pride ry puheenjohtaja