Lukijalta: Uudesta eläinlaista puuttuu pakollinen tunnistusmerkintä lemmikeille

"Suomessa hylätään arviolta yli 20 000 kissaa vuodessa" - tämän lauseen ovat varmasti useammat kuulleet, mutta onko tämä tieto oikeasti pysäyttänyt ajattelemaan? Eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi on työstetty eläinlakia, josta luonnos tuli lausuntokierrokselle joulun alla. Kissojen hyvinvoinnin kannalta tämä laki sisältää merkittävän puutteen: laki ei vaadi tunnistusmerkintää kissoille tai koirille.



Koirien suhteen tilanne on parempi, sillä vain harvoin koiria hylätään luontoon. Kissoilla tilanne on erilainen, sillä edelleen löytöeläintalot täyttyvät kodittomista kissoista syksyisin, kun kesäkissat jätetään luontoon selviytymään. Myöskään villiintyneet kissapopulaatiot eivät ole eläinsuojeluyhdistyksille harvinainen näky. Vaikka tietoa kissojen leikkauttamisen ja turvasiruttamisen tärkeydestä pyritään levittämään, parhaiten tilannetta voitaisiin parantaa lainsäädännön tasolla – pakollisella tunnistusmerkinnällä.



Eläinten hyvinvointilain tarkoitus on ”eläinten hyvinvoinnin edistämisen ja suojelun lisäksi eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen”. Lemmikkieläimillä hyvän kohtelun tulisi tarkoittaa sitä että niillä on koti, eikä niitä voisi jättää heitteille noin vain. Ilman tunnistusmerkintää eläimen hylkääminen on surullisen helppoa. Tunnistusmerkinnän lisääminen lakiin olisi merkittävä turvaa ja kunnioitusta lisäävä teko eläimille, erityisesti kissoille.



Virve Kiviharju, yhdistysaktiivi, Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys