Lukijalta: Kotalahti hyvä paikka tilaisuuksien järjestämiselle

Teemu Kemppainen kirjoitti Lemin rippikoulusta (ES 1.11.) otsikolla ”Kotalahti on tiloiltaan toimimaton rippileirikäyttöön”.

Kirjoituksessaan Kemppainen toi esille, että Lemin Kotalahti olisi sisäilmaltaan kyseenalainen, ja myynnissä oleva kunnan kiinteistö.

Kyläyhdistyksen tietoon ei ole tullut että Kotalahdessa olisi sisäilmaongelmia.

Uimin seudun kyläyhdistys on vuokrannut Kotalahden Lemin kunnalta 1.1.2010 lähtien ja vuokrasopimus jatkuu edelleen. Olemme vuonna 2009 perustettu yhdistys, joka toimii Uimin seudun asukkaiden sekä kesäasukkaiden yhteisen edun hyväksi. Kotalahti toimii uimilaisten kylätalona ja se tarjoaa hyvät mahdollisuudet toiminnallemme. Kyläyhdistys mahdollistaa myös monelle alueen yhdistykselle hyvät edellytykset leirien, koulutustilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen Kotalahdessa. Vuokraamme tiloja myös yksityisille käyttäjille esimerkiksi juhlapaikaksi.

Asiakkaita on ollut mukavasti. Kotalahdessa on vietetty useita leirejä, ei siis pelkästään Lemin seurakunnan leirejä. Leiriläisiä on tullut niin lähipitäjistä kuin kauempaakin, ulkomailta asti.

Kyläyhdistyksen tietoon ei ole tullut että Kotalahdessa olisi sisäilmaongelmia. Emme ole havainneet ongelmia itse, eikä sisäilmaongelmista ole tietoa kiinteistön omistajalla eli Lemin kunnalla. Kysymyksessä on vanha hirsikoulu, jolla on omat ominaisuutensa.

Kyläyhdistys ja kunta ovat remontoineet Kotalahden kiinteistöä Leader-rahoituksella, joka estää kiinteistön myynnin ulkopuolisille tänä ja ensi vuonna. Mielestämme Kotalahti ei siis myöskään ole myynnissä oleva kunnan kiinteistö. Jos kyläyhdistys ostaisi kiinteistön, pysyisi käyttötarkoitus samana, eikä se sinällään estäisi leirien pitämistä Kotalahdessa.

Me kyläyhdistyksessä emme halua ottaa kantaa siihen, missä Taipaleen seurakunta järjestää leirinsä jatkossa. Mielellämme ottaisimme heidät Kotalahteen leireille, mutta asiakas tekee valinnat. Jotta Kotalahdessa riittäisi jatkossakin asiakkaita, niin toivomme ettei tällaisia perusteettomia väitteitä levitetäisi. Emme halua että mahdollisille asiakkaillemme välittyy väärä kuva Kotalahdesta Kemppaisen kirjoituksien perusteella.

Kotalahti on meille uimilaisille tärkeä paikka. Kiinteistön ja alueen ylläpito on perustunut yhdistyksemme talkootyöhön ja perustuu siihen jatkossakin. Talkootyötunteja on kertynyt tuhansia ja olemme pitäneet hyvää huolta kiinteistöstä. Ulkoiset vuokralaiset ovat meille merkittävä tulonlähde ja ilman vuokralaisia emme pystyisi Kotalahden ylläpitoa kustantamaan. Toivottavasti siis tapaamme jatkossakin Kotalahdessa, vaikkapa leirien tai juhlien merkeissä!

Hannu Hakonen, Uimin seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja