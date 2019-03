Lukijalta: Suomi ei voi odottaa, että muut toimisivat meidän puolestamme ilmastonsuojelussa

Takana on historian yksi kuumimmista kesistä ja lämpimin helmikuun yö 60 vuoteen. Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin yhteinen haaste. Ilmastopaneeli IPCC:n raportin mukaan jo 1,5 asteen lämpötilan nousulla on vakavia seuraamuksia maapallolle. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen vaatii laajaa kansainvälistä sitoutumista, jossa Suomi voi olla vahvana esimerkkinä muille. Meillä on tähän kaikki edellytykset, mutta se vaatii kunnianhimoisia tavoitteita, yhteistä sitoutumista ja toiminnallisia ja taloudellisia panostuksia.

Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja siinä asetettuihin tavoitteisiin. Uusimpien arvioiden mukaan sopimuksen tavoitteet eivät kuitenkaan riitä lämpenemisen pysäyttämiseen. Tästä syystä SDP on vaatinut, että Suomeen tarvitaan nykyistä kunnianhimoisempi ilmastolaki, joka ohjaa Suomen ilmasto-ja ympäristöpolitiikkaa ja -toimintaa.

Emme voi odottaa, että muut toimisivat meidän puolestamme.

Ilmastolakiin tulee asettaa selkeät tavoitteet – päällimmäisenä hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 sekä siihen liittyvät konkreettiset välitavoitteet ja jatkotoimenpiteet, jotka ohjaavat toimintaa vuoteen 2050 saakka. Suomalaisten hiilijalanjälki on lähes kaksinkertainen maailman keskiarvoon nähden. Emme voi odottaa, että muut toimisivat meidän puolestamme. Päästöjen rajoittaminen vaatii nopeita ja laajoja muutoksia muun muassa energiajärjestelmiin, maankäyttöön, liikenteeseen, asumiseen ja teollisuuteen.

Meidän tulee panostaa entistä vahvemmin myös alan tutkimus-ja kehittämistoimintaan. Meidän tulee tehdä Suomesta entistä vahvempi osaaja tällä alueella, synnyttää siitä maahamme uusi Nokia. Tarvitsemme uudenlaisia ja entistä tehokkaampia energiaratkaisuja, jotka vaikuttavat myös ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin. Näissä kysymyksissä LUT-yliopisto on maailmanlaajuisestikin huipputasoa. Meidän tulee hyödyntää tätä ja mahdollistaa uusien energiaratkaisujen kehittäminen.

Voimme myös jokainen itse vaikuttaa ilmastonmuutokseen sillä, miten toimimme päivittäisessä arjessa. Suomen kasvihuonepäästöistä 68 prosenttia aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta eli siitä, miten asumme, liikumme, syömme, mitä ostamme ja miten kierrätämme. Arkiset valintamme aiheuttavat päästöjä myös kotimaan ulkopuolella, esimerkiksi kun ostamme tavaroita, jotka kuljetetaan tänne toiselta puolelta maailmaa. Kierrätys ja uudelleenkäyttö vähentävät ympäristövaikutuksia sekä jätehuollossa että tuotannossa. Tästä syystä meidän on myös parannettava kierrätysmahdollisuuksia ja tehdä se ihmisille mahdollisimman helpoksi. Uusi ei aina ole parempaa, eikä tavaran paljous tuo onnea.

Anneli Kiljunen, kansanedustaja, kansanedustajaehdokas, (sd.), Lappeenranta