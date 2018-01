Lukijalta: Kielivalikoimaa on laajennettava

Lasten ja nuorten lautakunta päättää 6.2. kokouksessaan, osallistuuko Lappeenrannan kaupunki kielikokeiluun. Kielikokeilussa oppilas voisi aloittaa ruotsin kielen opiskelun sijaan jonkin toisen valinnaisen kielen ja tämä päätös olisi sitova myös toisen asteen opinnoissa.



Lukijakirjoituksessa (ES, 17.1.) kielenopettajat ilmaisivat huolensa kielikokeilusta. Heidän huolensa ovat perusteltuja, ja niissä on hyviä pointteja. Esimerkiksi kielivaatimukset joillakin aloilla voivat olla riski kielikokeiluun osallistujille. Tämä on täysin totta ja siksi lainsäädännöllistä työtä on tehtävä. On nähtävä menneisyys takana, tulevaisuus edessä ja realiteetit läsnä. Menneisyydessä ruotsin kieli oli tärkeämpi kuin se on nyt. Ruotsin kieli ei ole enää kovin tärkeä kuin osassa maata ja suurin osa ruotsinkielisestä kielivähemmistöstä osaa hyvin suomea. Tulevaisuudessa ruotsin merkitys vähenee edelleen.



On uskallettava ottaa hyppy kohti Suomea, jossa kielipolitiikassa mennään merkittävän enemmistön ja globaalin maailman ehdoilla. Suurin osa Suomessa asuvista osaa suomea, myös kielivähemmistöt ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta. Kansainvälisessä kaupassa englannin kielen merkitys on vahva ja muiden suurten kielten tärkeys korostuu. Emme elä enää vain Ruotsin ja Venäjän välissä, eikä ruotsin kieli ole enää pärjäämisen ehto. Itse asiassa lukijakirjoituksen otsikko ”Suistaako kielikokeilu lasten kielipolut raiteiltaan?” on siinä mielessä elitistinen, että ajatellaan lasten tarvitsevan ruotsin kieltä pysyäkseen raiteilla.



Koska Suomen on pärjättävä globaalissa maailmassa, on kielivalikoimaamme laajennettava. Kielten osaamisen moninaisuus on rikkaus, emmekä siksi voi enää pakottaa kaikkia lukemaan toista kotimaista kieltä, jonka osaamisen tärkeys on kyseenalainen suurimmassa osassa maata. Kukaan ei toki voi peruskoulua aloittaessaan täysin varmasti tietää, tuleeko joskus olemaan lääkäri Närpiössä, mutta toisaalta se ei ole perustelu sille, että kaikkien pitäisi opiskella ruotsia. Kielen voi opiskella kuitenkin myöhemminkin. Kielikokeiluun ei myöskään ole pakko osallistua ja kuka tahansa voi edelleen opiskella ruotsia, jos tekee mieli. Olen itse äänestämässä kielikokeilun puolesta seuraavassa lautakunnan kokouksessa.



Daniel Kaartinen, kaupunginvaltuutettu, lasten ja nuorten lautakunnan jäsen, (ps.), Lappeenranta