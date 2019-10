Lukijalta: Monelle lapselle on epäselvää, mistä ruoka tulee ja mitä se sisältää

Perunat kasvavat puussa, arvasi koululainen. Kasvaako banaani Suomessa, kysyi toinen. Monelle lapselle on epäselvää, mistä ruoka tulee ja mitä se sisältää.

Arjen taitojen opettelulle on todellinen tarve. Herkkuhylly on tuttu paikka, mutta käsitys ruoan alkuperästä tai hinnasta voi olla hukassa. Koululaiset tarvitsevat evästystä kohti terveellisiä valintoja. Näin toteavat alakoululaisten luokanopettajat.

Ruoalla on valtava merkitys. Ruoka vaikuttaa sekä oman että ympäristön hyvinvointiin. Se on yhtä aikaa henkilökohtaista ja globaalia. Ruuan arvostus lähtee sen alkuperän ja reitin ymmärtämisestä.

Tänä syksynä alakoululaiset ympäri Suomen pääsevät tekemään retkiä opettajansa johdolla lähimarkettiin. Retkillä opetellaan kuluttajataitoja, kestävää kehitystä sekä arjen ja itsestä huolehtimisen taitoja. Mikä on ruoan reitti? Miten kaupassa toimitaan? Mitä merkintöjä pakkauksista löytyy? Mistä tunnistaa kotimaisen ruoan? Mitä kasviksia on olemassa ja mitkä ovat sesongissa? Jääkö kaupasta ostettua ruokaa kotona käyttämättä, ja mitä sille sitten tapahtuu?

Olemme osuuskaupassa pohtineet, mitä voisimme kauppana tehdä kuluttajakasvatuksen edistämiseksi. Tästä syntyi ajatus koulujen ja osuuskauppojen yhteistyöstä. Kuluttajataidoissa neuvominen on syvällä osuuskauppaliikkeen dna:ssa. Retki kauppaan on opettajien opettajille tekemää valmista opetusmateriaalia, ja se on laadittu yhteistyössä Ruokatiedon kanssa.

Ruokakasvatuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä, mutta myös lisätä myönteistä suhtautumista ruokaan. Ruoka on kiinnostavaa, ja siksi myös oppimisen on oltava oivaltavaa ja hauskaa. Vastaanotto yhteistyölle oppilailta, opettajilta ja markettien henkilökunnalta on ollut innostunutta. Lasten luontaista kiinnostusta ruokaa kohtaan on hauska ruokkia.

Toivomme, että mahdollisimman moni opettaja myös Etelä-Karjalan alueella vie alakoululaiset tutkimusmatkalle lähimarkettiinsa. Retket kannustavat oppilaita ulos luokkahuoneesta oppimaan ja havainnoimaan itse aidossa ympäristössä, ja tukee näin opetussuunnitelman tavoitteita.

Innostetaan yhdessä nuoria kysymään ja tutkimaan. Vastuu yhdessä fiksuja valintoja tekevien nuorten kasvattamisesta on koko yhteisöllä. Kasvatetaan yhdessä uteliaita ruokakansalaisia.

Anni-Mari Syväniemi, toiminnanjohtaja, Ruokatieto

Mervi Sillanpää-Jaatinen, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuskauppa