Lukijalta: Sote-uudistuksessa ratkaisun aika

Yksityiset terveysjättiläiset eivät saaneet valmisteilla olevaan lakiin haluamaansa laajaa valinnanvapautta erikoissairaanhoitoon. Nyt ne ovat ilmoittaneet edustajansa välityksellä, että ei sitten tarvita mitään sotea.Taktiikaksi näyttää nyt vaihtuneen hajoita ja hallitse.

Elina Lepomäki esittää perusteluiksi laskelmia, joiden lukuina on käytetty erilaisia arvioita mahdollisista vaikutuksista. Tällaisen lakelman lopputulos voi olla vain arvio ja sen merkitystä on arvioitava vain sillä perusteella, kuinka tarkoitushakuiselta se näyttää. Tällä kertaa näyttää todella paljon sellaiselta.

Jos maakuntamallin vaikutuksista kustannuksiin haluttaisiin realistinen arvio, silloin pohjaksi pitäisi ottaa Etelä-Karjalassa toteutunut kehitys. Täällä on kehitetty toimintamalli, joka on monistettavissa muihinkin maakuntiin ja on todennäköistä, että myös kustannukset kehittyisivät saman suuntaisesti.

Yritykset eivät halua uutta lakia, koska jatkuvasti sekava tilanne mahdollistaa niille markkinoiden manipuloinnin.

Tällä perusteella mahdollisuus kustannusten kasvun leikkamiselle on hyvin todennäköinen. THL:n tai jonkun muun uskottavan tahon pitäisi tehdä tällainen selvitys. Päättäjillä pitäisi olla jotenkin todellisuuteen perustuvaa tietoa päätöksen perustaksi, eikä pelkkää mielikuva markkinointia.

Yritykset eivät halua uutta lakia, koska jatkuvasti sekava tilanne mahdollistaa niille markkinoiden manipuloinnin aiheuttamalla julkiselle puolelle työvoimapulaa ja haalimalla uusia ulkoistuksia.

Uutta maakuntahallintoa ne eivät halua. Uusi hallinto voisi irtisanoa kaikki vanhatkin ulkoistukset, jos se toteaisi ne haitallisiksi maakunnan kehittämisen kannalta. Uudet kilpailutukset ja tasavertaisempi vastapuoli eivät varmasti ilahduta yrityksiä. Attendon reaktio näyttää selkeältä. Jos laki tulee, niin bisnes menee.

Edellytykset lakiesityksen kaatamiselle näyttävät melko hyviltä, kun oppositio on yhtenäisenä ja esittää sinänsä oikeita perusteluja lain puutteista. SDP:n kannattaisi miettiä haluavatko he toimia pelkästään näiden yritysten etujen mukaisesti, vai haluavatko turvata julkisen terveydenhuollon kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin. Lakia on helpompi korjailla, kuin aloittaa valmistelu aina alusta.

Sakari Paakkinen, Parikkala