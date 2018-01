Lukijalta: Työmarkkinavääristymä on tekemällä tehty

Suomessa ei ole laajamittaista työvoimapulaa. Kotimaisten työntekijöiden pitäminen työttömänä on tekemällä tehty työmarkkinoiden vääristymä. Kolmekymmentä vuotta ovat työnantajat valittaneet työvoimapulasta. Samanaikaisesti on tuotettu ulkomaisia työntekijöitä tekemään töitä alipalkkauksella. Sen lisäksi on harmaata taloutta käytetty hyväksi veronkierrossa. Kansantaloutta on heikennetty tietoisesti ja järjestelmällisesti samalla, kun kotimaista työvoimaa on pidetty työttömänä. Siis työllisyyspolitiikka on syönyt kahtaalta talouttamme, voittojen ja Suomelle kuuluvien verotulojen ulosviennillä ja niistä johtuneen, heikennetyn kansantalouden kasvaneella vastuulla pitää kotimaan työttömistä huolta.



Kokoomuksen ”nero” Juhana Vartiainen on laskeskellut, että maamme pystyy tarjoamaan 40 000:lle työtä, kuitenkin työttömänä on 360 000. Siis on yli 300 000 työtöntä, joilla ei Vartiaisenkaan laskelmien mukaan ole mahdollisuutta työllistyä.



Hallitus puolestaan on ”työllistämisohjelmallaan” syyllistämässä työttömiä ja rankaisemassa heitä, mikäli työnantajat eivät suostu suomalaisia työllistämään tai ei saa koulutusta. Toisaalta työvoimaa käsittelevät järjestelmät ovat rakentumassa niin monimutkaisiksi ja työllistäviksi, että niiden hoitamisesta on tulossa mahdottomuus nykyisillä organisaatioilla.



Mutta sehän tietää tieteinkin virkamiesten lisäpalkkaamista käsittelemään ja pöydältä toiselle siirtelemään niitä ”työttömyyshakemuksia,” joita kaikki työttömät joutuvat viikoittain tekemään.



On vain ongelma, mistä rahoitus tälle virkamieskunnalle. Mutta, senhän hallitus on viisauksissaan jo ratkaissut. Niiltä reilulta 300 000 työttömältä, joilla ei Vartiaisenkaan mukaan ole työllistymismahdollisuutta leikataan vähäisiä tukirahoja ja siirretään rahat virkailijoiden palkkaukseen.



Pitäisikö hallituksen palata maan tasalle pilvilinnoistaan ja lopettaa kansakunnan eriarvoisuuden lisääminen? Paneutua ihan oikeasti helpottamaan pien- ja keskisuuren teollisuuden työpaikkojen syntyä.



Eriarvoistaminen on pahin turvallisuusuhka, jos vain osa kansasta kerää kasvunhedelmät, koko kansa häviää.



Jorma Härkönen, Lappeenranta