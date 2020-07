Lukijalta: Psykiatria ja traumat eivät sovi yhteen

Fyysinen, henkinen ja/tai seksuaalinen väkivalta voi etenkin pitkään jatkuessaan ja käsittelemättöminä jäädä myrkyttämään niin mieltä kuin kehoa.

Väkivallan eri muodot aiheuttavat mm. turvattomuutta ja epäluottamusta ja voivat eristää ihmisen täysin yksin.

Nämä jäljet riippuen yksilöstä voivat aiheuttaa erinäisiä somaattisen ja/tai mielenterveyden oireita. Mutta mikä lääketieteen ala tunnistaa ja luo hoitopolun traumatisoituneille ihmisille?

Omasta kokemuksestani voin kertoa, ettei psykiatria ota kantaa traumoihin. Psykiatrisella osastolla osa hoitajista ja lääkäreistä ovat kertoneet, kuinka heidän ammattitaitonsa ei riitä traumojen hoitoon eikä traumojen hoito ylipäätään kuulu psykiatriseen osasto- tai avohoitoon.

Psykiatria laatii diagnooseja, joiden perusteella määritellään hoitomuoto, kuten esimerkiksi lääkitys. Nämä diagnoosit eivät välttämättä siis kerro mitään oleellista ja oikeaa tietoa potilaan historiasta ja oireiden syistä. Jo kovia kokenut potilas saa tietoihinsa merkinnän suuntaa antavasta diagnoosista, ja hoito on parhaimmillaan sinnepäin, muttei potilaan kannalta hyödyllistä pitkällä tähtäimellä.

Myös potilaan uskottavuus asetetaan psykiatrisen diagnoosin arvottamana kyseenalaiseksi. Näin yleislääkäri minulle asiaa kommentoi: "Ei psykiatristen potilaiden kertomuksia ole uskominen." Kannattaako siis jo psykiatrisen diagnoosin saaneen edes kertoa traumoistaan, jos lisätraumana hänen koko kokemuksensa kyseenalaistetaan?

Millaista tarinaa psykiatria potilaistaan kirjoittaa hoitojärjestelmiinsä? Miksi potilas ei voi vaikuttaa siihen mitä ja miten hänestä kirjoitetaan, mutta sen perusteella seuraava hoitohenkilökunnan jäsen piirtää kuvansa hänestä? Olen itse pyytänyt virheellisten kirjausten korjaamista, mutta tämä oikeus minulta evättiin.

Vanhentuneiden asenteiden puhdistus ja ihmisten kohtaaminen kunnioittavalla tavalla on ensiarvoisen tärkeää.

Seuraukset vääränlaisesta hoidosta voivat olla kohtalokkaita potilaille, ja yhteiskunnalle se tulee kalliiksi, kun potilas ei saa yksilöllisesti arvioitua kuntoutusta, jonka tähtäin on paluu opiskelu - tai työelämään.

Omalla kohdallani olen rakentanut identiteettiäni lahoista aineksista, joita en itsestäni lopulta edes tunnista. Vuosikausia omaksuin itseni sairaaksi. Väärät diagnoosit rakentuivat osaksi elämäntarinaani, joka vain sairastutti minua lisää.

Psykiatrian on syytä uudistua ja lisäkouluttaa henkilöstöään. Vanhentuneiden asenteiden puhdistus ja ihmisten kohtaaminen kunnioittavalla tavalla on ensiarvoisen tärkeää. Traumojen uskottavuuden kyseenalaistaminen on potilaalle raskasta, eikä se hoitohenkilökunnan työkuvaan kuulu, tai ammatin uudelleen nimeäminen olisi enemmän kuin tarpeen.

Psykiatrian hoitomallien on kestettävä myös kritiikkiä ilman pelkoa siitä, että potilaalle kostetaan jos potilas kyseenalaistaa hoidon laadun. Myös terveydenhuollon ammattilaiset ovat ihmisiä, joten toivoisi heidänkin myöntävänsä tapahtuneet virheet ja pyytävän anteeksi, jotta hoitosuhde voitaisiin rakentaa uudelleen ilman luottamuksen menettämistä.

Hieno lause "älä riko hoitajaasi" on yhtä tärkeä kuin "älä riko potilastasi".

Omasta kokemuksesta

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä yksityisyyden suojan takia.