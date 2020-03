Lukijalta: Vuorokausimalli ei toimi

Aktiivimalli lakkautettiin ja kellojen siirtelystä aiotaan luopua, mutta kuka poistaisi sadistisen vuorokausimallin? Iltakeikkumisen on tutkittu aiheuttavan terveyshaittoja, mutta sisäistä kelloaaan vastaan rimpuilu on terveydelle suorastaan vaarallista. Luontaista vuorokausirytmiään vastaan pyristeleminen se vasta sairastuttaakin ja pahentaa jo olemassa olevia vaivoja, useat sairaudet kun ovat pahimmillaan juuri aamuisin. Itse kykenen liikkumaan vasta iltapäivällä.

Miksei aamukukkujen diktatuuria kyseenalaisteta, vaan joka tuutista sätitään ja tuomitaan meitä yökyöpeleitä? Iltakeikkuja syytetään laiskoiksi ja syrjäytyneiksi, joilla on elämänhallintaongelmia. Sama kuin käskyttäisi aamukukkuja ryhdistäytymään valvomalla myöhempään ja nukkumalla pidempään. Olet vätys,kun iltavuoro ei nappaa ja sinulla on elämänhallintaongelma, kun et pysy yövuorossa hereillä!

Emme elä enää aggraariyhteiskunnassa, eikä jokaisen tarvitse herätä aamulypsylle. Miksi kunnon kansalaisen titteli ansaitaan vain nousemalla ennen häränpieremää, kun yhteiskunta pyörii 24/7? Tasapäistäminen ei palvele ketään maailmassa, jossa on vapaus valita ammattinsa. Fyysinen sairaus vei työkykyni, mutta vastarannan kiiskenä haistattaisin nyt pitkät aamuvuorojen univeloille kuittaamalla työni iltaöisin.

Elämäni ei valu ohi, vaikken herääkään aamuruskoon. Kun muut rauhoittuvat iltatoimiinsa, minulla alkaa vuorokauden aktiivisin aika. En jää paitsi elämän kauneudestakaan, sillä nautin hiljaisuudesta ja pimeydestä. Aurinko ei vedä vertoja täysikuun valaisemalle metsäpolulle eikä pakkasyön tähtitaivaalle.

Aamuvirkkujen vartioimassa vankilassa lusii tuomiotaan moni syytön yökyöpeli .Napatkoon aikainen sirkku matonsa, kun minä käännän kylkeä, niitä matoja kun löytyy otsalampun avulla yölläkin!

Merja Piironen

Lappeenranta