Lukijalta: Ruotsin vaalien heijastukset voivat olla pahatkin

Etelä- Saimaan pääkirjoitus 10.9.pelasi Ruotsin vaaleista jälkipeliä, jossa mainittiin Suomen taloudella menevän paremmin kuin aikoihin. Totuus on kuitenkin että yksittäisiä kansalaisia, jo ennestään köyhiä, on suuri joukko, joilla menee pahemmin kuin koskaan ennen ja nykyhallitus on myös tuottanut lisää köyhiä.