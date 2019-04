Lukijalta: Lappeenrannan tulisi puoltaa kristillistä koulua yhdenvertaisen kohtelun nimissä

Me koululaisten vanhemmat ja tulevien koululaisten vanhemmat haluamme kristillisen koulun tasavertaiseksi osaksi Lappeenrannan kouluverkkoa. Aivan siinä missä toiset perheet Lappeenrannassa saavat laittaa lapsensa yksityiseen Steiner-kouluun tai yksityiseen Itä-Suomen kouluun, haluamme lapsemme nimenomaan kristilliseen kouluun. Näemme koulun pienenä, lämminhenkisenä ja turvallisena. Tällä hetkellä oppilaita on 1. –7. vuosiluokilla 21, ja opiskelu tapahtuu saman valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan kuin muissakin kouluissa.

Perheillemme lapsikohtainen 140 euron kuukausimaksu on haaste. Tämä epätasa-arvoinen tilanne johtuu siitä, ettei kaupunki ole puoltanut koulun perusopetuslupahakemusta useista yrityksistä huolimatta. Koulukohtainen opetussuunnitelmamme on opetusministeriön hyväksymä, joten ongelmaa ei pitäisi olla. Lisäksi kristillisiä kouluja on ollut jo 1930-luvulta asti Suomessa, ja tälläkin hetkellä niitä on 15 eri puolilla Suomea.

Vetoamme kaupunkilaisina, veronmaksajina ja äänestäjinä kaupungin päättäjiin, erityisesti maanantaina 15.4. kokoontuvaan kaupunginhallitukseen, että yhdenvertaisen kohtelun nimissä saisimme vihdoin myönteisen lausunnon kristilliselle koululle. Muistutamme myös, että koulumme tuo jo tällä hetkellä kristilliseen kouluun sitoutuneiden perheiden kautta paikallisia veroeuroja ja työpaikkoja Lappeenrantaan.

Koulumme on merkittävä kaupungin vetovoimatekijä, eikä sen sammuttamisesta Lappeenrannan kaupungille liene muuta kuin haittaa. Osa perheistä valitsee kotipaikkansakin kristillisen koulun sijainnin perusteella.

Tämän vetoomuksen allekirjoitti 30 koululaisen vanhempaa, joista osa alla. He ovat osa vielä suurempaa 1 162 allekirjoittaneen joukkoa, joiden nimet on jo aiemmin toimitettu kaupungin hallitukselle.

Jari Parkkonen ja Maria Karhu-Parkkonen, Niko ja Marttiina Kainulainen, Kirsi Korttinen, Petri ja Ulla-Maija Melander, Sirkku Kurkela sekä Matti ja Sarianne Villikka