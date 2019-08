Lukijalta: Huumeongelmaisia ihmisiä tulisi auttaa vielä paremmin

Huumeiden vastaiseen työhön tarvitaan enemmän resursseja Lappeenrannassa ja koko Etelä-Karjalassa, jossa törkeät huumausainerikokset ovat lisääntyneet merkittävästi. Huumeiden käyttö aiheuttaa inhimillistä tuskaa käyttäjälle itselleen ja riskejä kaupunkilaisille. Lappeenrannan pitää olla kaikille asukkaille turvallinen kaupunki, jossa mennään asukkaiden hyvinvoinnin ehdoilla. Jokaisen perheen on voitava luottaa siihen, että heidän kotipihalleen uskaltaa päästää lapset leikkimään, eikä tarvitse pelätä esimerkiksi huumeneuloja. Ikääntyneiden on voitava tuntea olonsa turvalliseksi nostaessaan rahaa pankkiautomaatista. Liikenteessä uhkaa kaupunkilaisille aiheuttavat huumekuskit, joiden määrä on poliisin mukaan huolestuttavassa nousussa.

Huumeongelma voi syntyä taustoista riippumatta, mutta tietyt nuoret ovat haavoittuvammassa asemassa, kuin toiset. Näiden nuorten tuen tarve tulee tunnistaa ajoissa. Kannabiksen laillistaminen ei saa toteutua, sillä monien huumeidenkäyttö on porttiteorian mukaisesti alkanut miedoista huumeista ja kannabis aiheuttaa itsessään terveydelle merkittäviä riskejä. Huumeongelmaisia ihmisiä tulisi auttaa vielä paremmin, sillä hoitaminen on paitsi inhimillistä, myös yhteiskunnalle kannattavampaa; varhainen tuki ja oikeanlainen hoito on oltava saatavilla.

Kaupunkisuunnittelulla voidaan estää ongelmien kasautumista jollekin alueelle. Olisi kaikkien kannalta parempi, ettei liian moni huumeongelmainen asuisi samassa paikassa, sillä negatiivinen vertaistuki ja huumekulttuurin yhteisöllisyys lisäävät käyttöä, eivätkä tue huumeiden käytön lopettamista. Huumeidenkäyttäjiä tulee auttaa ja huumeiden käytön aloittamista ennaltaehkäistä. Poliisit tarvitsevat lisäresursseja ylläpitämään kaupunkimme turvallisuutta.

Turvallisuuden on oltava Lappeenrannan valtti, jolla saamme houkuteltua lisää asukkaita muuttamaan, perustamaan perheen ja viihtymään kaupungissamme. Tämä on kuitenkin vaarassa, jos huumeongelman kasvamista ja alueiden eriytymistä ei pysäytetä ajoissa.

Linda Brandt-Ahde,kaupunginvaltuutettu (kok.), Lappeenranta