Lukijalta: Bensarallissa kyse muistakin asioista—Tankkausmatkat palvelevat myös suomalaisten ja venäläisten rauhanomaista kanssakäymistä

Markus Malmi kritisoi bensarallia kovin sanankääntein (E-S 8.9.). Hän syyllistää Venäjällä tankkaajat leimaamalla heidät veroja kiertäviksi muiluttajiksi ja monikertaisiksi kusettajiksi. Malmin kritiikkiin on toki tietty asiapohjansa, sillä Venäjällä tankkaaminen on toki varsin laaja ilmiö.

Mielestäni on silti aiheellista kysyä, onko oikeutettua nähdä ongelma juuri tankkaavissa autoilijoissa? Onko yhteiskuntamme polttoaineverotuksessa ongelma, jos halvan polttoaineen tankkauksesta on kasvanut laaja ilmiö. Suomi on suuri maa, eikä joukkoliikenne palvele kansalaisiamme kovin kattavasti. Monen ihmisen työmatka ja kauppa-asiat hoituvat yksityisautolla. Kallis polttoaine on monelle taloudelle raskas menoerä. Näin ollen Venäjällä tapahtuva tankkaaminen voidaan nähdä myös autoilijoiden hiljaisena mielenilmauksena liian raskasta polttoaineverotusta vastaan.

Lisäksi Venäjälle suuntautuvat tankkausmatkat palvelevat kaikessa arkisuudessaan myös suomalaisten ja venäläisten rauhanomaista ja normaalia kanssakäymistä. Olen nähnyt, miten monen ”ryssävihaisen” suomalaisen asenteet lientyvät Venäjälle suuntautuvan asioinnin ohessa. Ei ole varmaan sattumaa, että juuri me itäsuomalaiset olemme löytäneet viime vuosina paljon myönteisemmän suhtautumisen naapureihimme. Kaikenlaisen kanssakäymisen kautta huomaamme, että myös itänaapurissa asuu lopulta aika samanlaisia ihmisiä kuin mekin.

Manu Ryösö, Lappeenranta