Lukijalta: Piilossa tapahtuva kiusaaminen jää huomaamatta

Lukukausi on loppumassa. Monille oppilaille helpotus on suuri. Ei opiskelupaineista, vaan helvetiksi muuttuneita kiusaamiskokemuksia. Kiusatut oppilaat mieltävät, että on turhaa hakea apua. On paljon valvomattomia hetkiä ja tiloja, joissa neuvokkaat sadistit pääsevät toteuttamaan itseään.