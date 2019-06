Lukijalta: Etelä-Karjalan pitäisi ottaa mallia Tampereen sydänsairaalasta

Allekirjoittaneella oli tilaisuus tutustua Tampereella oikeaan sydänsairaalaan. Kaakkois-Suomen Sydänpiiri järjesti tutustumismatkan kansainvälistä mainetta saaneeseen sydänsairaalaan, joka sijaitsee Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (Taysin) pihassa. 2018 valmistuneeseen sairaalan on keskitetty kaikki toiminnat vain ja ainoastaan potilaslähtöisesti eli ne, jotka liittyvät sydänterveyden hoitopolkuun. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kolmas sektori on siellä. Hämeenmaan Sydänpiiri toimii siellä hoitopolun jatkumona.

Kaakkois-Suomen Sydänpiiri on yhdessä Sydänliiton kanssa jo usean vuoden ajan kouluttanut tukihenkilöitä, joista osa toimii niin sanottuina sairaalapäivystäjinä, keskiviikkoisin kello 13-14 keskussairaalan K5-osastolla. Nämä henkilöt olivat tutustumassa sydänsairaalaan.

Olisikohan syytä katsella tuon itäsuunnan lisäksi Kouvolan ja Kotkan suuntaan?

Vaikka sairaala toimii Taysin sylissä, on se itsenäinen osakeyhtiö. Sydän- ja rintaelinkirurgian toimintojohtaja, ylilääkäri Mika Kohonen kertoi sairaalan perustamisesta, että perustettu osakeyhtiö otti lainaa ja rakennutti sydänsairaalan ilman yhteiskunnan rahaa. Sairaalan hinta oli 37 miljoonaa. Viime vuoden liike vaihto 90 miljoonaa euroa. Sydänsairaala toimii myös Hatanpään sairaalassa ja Hämeenlinnan sydänsairaalassa.

Neljä kerroksisen sairaalan logistiikka on viety huikealle tasolle. Toimenpidekerros on toinen. Ensihoitoyksiköt ajavat toiseen kerrokseen, mikäli etäkartoituksessa päivystävän kardiologin kanssa on niin sovittu. Ambulanssi purkupaikalta on viiden metrin matka leikkaussaliin. Teoreettisesti seitsemän minuutin kuluttua potilas on valmisteltu operaatioon.

Täällä Etelä- Karjalassa tuskailemme lääkäripulan kanssa. Kolme kardiologia samaan aikaan on jo haaste. Kohonen kertoi heillä olevan 60 lääkäriä, joista 50 oli kardiologeja ja lisääkin vielä palkataan. Tosin nyt tullaan siihen olennaiseen: kun heidän maakuntansa väestöpohja on 700 000 henkeä, niin meillä luku on 130 000. Mittasuhteilla on todella eroa. Olisikohan syytä katsella tuon itäsuunnan lisäksi Kouvolan ja Kotkan suuntaan? Väestöpohja on tällä liian pieni.

Sydänsairaala toimii sekä Kanta-Hämeen että Pirkanmaan kuntien erikoissairaanhoitoyksikkönä. Samoin sydänsairaala on valinnanvapausmenettelyn piirissä muilta paikkakunnilta, sekä sen lisäksi toimii yksityissairaalana. Kuka hyvänsä voi hakeutua sinne hoitoon.

Osmo Juvonen, Lappeenranta