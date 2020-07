Lukijalta:Poikkeuslupa myös Suomelle valkoposkihanhien eliminointiin

Me kaikki tiedämme, että valkoposkihanhien rauhoituspäätös allekirjoitettiin huhtikuussa 1979.

Tämä oli pakko tehdä, koska Neuvostoliito räjäytti vetypommin Barentsin meren rannalla olevan Novaja Zemljan saarella.

Tuo räjähde oli voimakkuudeltaan 3 000-kertainen Hiroshiman 20 kilotonnin räjähteeseen verrattuna. Sekin aiheutti noin 80 000 japalaisen kuoleman pitkäaikaisista sairauksista puhumattakaan. Jos tuo pommi olisi räjähtänyt Suomen yllä, maamme olisi tuhoutunut Helsingistä Ouluun saakka.

Valkoposkihanhien pesimäalue on Novaja Zemljalla. Laji on runsastunut voimakkaasti. Niistä on tullut suuri riesa niin meidän maanviljelijöille kuin Hollannille, jossa ne talvehtivat.

Hollantilaiset ovat ratkaisseet asian siten, että he tainnuttavat linnut hiilidioksidilla , minkä jälkeen teurastamot puhdistavat ne edelleen kuluttajille.Näin tapahtuu noin miljoonalle hanhelle vuosittain.

Hollanti on saanut poikkeusluvan, miksi Suomikin ei voisi saada?

Vastavuoroisesti säätäkää omat sorsalintumme rauhoitettaviksi. Niiden kantahan on suorastaan romahtanut.

Lähteenä olen käyttänyt Suomen Kuvalehteä 25–26/2020

Tauno Tukiainen

Lappeenranta