Lukijalta: Veteraanisukupolven työkalupakista löytyy työkaluja

Äskettäin toivottiin monilla tahoilla tähän koronakriisin aikaan sitä yhteyden henkeä, jota koettiin 80 vuotta sitten talvisodan koettelemuksissa. Uutta yhteyttä ja välittämistä on ilmaantunut paljon.

Sotainvalidien ja veteraanien parissa toimineena olen nähnyt, että veteraanien työkalupakissa on vielä muutakin. Kesän 1944 raskaina aikoina kesäkuussa ryhdyttiin soittamaan päivittäin kello 12 Turun tuomiokirkon kelloja. Kohta sen jälkeen presidentin rouva Gerda Ryti ehdotti, että kellojen soiton aikaan rukoiltaisiin isänmaan puolesta.

Tämä oman aikansa Facebook toimi. Suomen kansa rukoili.

Mikä estää varsinkin meitä kotona istuvia kuuntelemasta Turun tuomiokirkon nostalgisia, monille lapsuudesta saakka tuttuja kellon lyöntejä? Ne tuovat turvallisuuden tunnetta. Ne rohkaisevat meitä myös hiljaiseen rukoukseen toistemme, itsemme ja koko tuntemattoman viruksen vuoksi pelkäävän maailman puolesta.

Jos digitaitomme ovat vähäisiä, voimme myös puhelimella olla yhteydessä ja kysellä kuulumisia. Monet työntekijät kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä tahtovat nyt kuunnella ja auttaa.

Veteraaniemme henkinen ja hengellinen perintö on siinä, että vaikeistakin ajoista selvitään, kun meillä on keskinäinen yhteys ja luottamus Jumalaan. Tätä perintöä me tarvitsemme.

Jorma Taipale

sotainvalidien veljespappi

Lappeenranta