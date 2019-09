Lukijalta: Yhteiskunnalle ”tuottamattomat” yksilöt vanhukset, eläkeläiset ja vammaiset joutuvat usein hoitojonon hännille tai eivät saa tarvitsemaansa hoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriön tuleva kansliapäällikkö Kirsi Varhila nosti esiin priorisointikeskustelun terveydenhuollossa (A-studio 9.9.). Sosiaali- ja terveyspuolen menoista ollaan huolissaan ja peräänkuulutetaan säästöjä. Säästöjä virkamiehet eivät kuitenkaan vaadi esittämällä leikkauksia esimerkiksi yritystukiin tai maahanmuuton kasvaviin kuluihin, niistä saadut säästöt olisi sijoitettava terveydenhoitoon.

Priorisointi pitää ensin kohdistaa arvopohjaan. Sivistysvaltion pitäisi huolehtia omistaan. Kansalaisilla tulee olla yhdenvertainen oikeus terveyspalveluihin. Hyvinvointivaltiota on purettu pikku hiljaa. Erityisesti vanhusten hoidosta on paljastunut räikeitä puutteita. Muutama vuosi sitten laitoshoito lähes ajettiin alas ja tilalle tuli kotihoito ja yksityiset ruotsalaiset firmat rahastamaan. Seuraukset ovat tiedossa.

Jos rehellisiä ollaan, niin priorisointi terveydenhuollossa on ollut jo meneillään pidemmän aikaa.

Ikääntyminen nähdään rasitteena yhteiskunnassa. On rummutettu, että suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, rahat eivät riitä palveluihin. Kukahan ne eläkkeet on maksanut vai ovatko rahat hävinneet sijoittajien taskuun?

Teknologiauskovaiset haluavat tehdä hoitotyöstä tieteiselokuvaa, jossa robotit ja automatiikka ovat pääosassa. Kylmä teknologia ei tule koskaan korvaamaan inhimillistä vuorovaikutusta hoitajan ja hoidettavan välillä.

Sote-piirejä alettiin väsätä ennenaikaisesti kovalla kiireellä. Sotea ei sitten tullutkaan. Nyt haetaan säästöjä, koska rahaa paloi paljon jo pelkkään sote-vääntöön.

Eksotekin irtisanoo sopimuksen Lap-tuotteen kanssa, jolloin seitsemältä vammaiselta ja vajaakuntoiselta menee työpaikka (ES). Myös Joutsenossa sijaitseva Hiidenmäen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksikkö aiotaan sulkea (ES).

Kirjailija Kaari Utrio aiheutti kohun vuonna 2009 ehdottamalla kuolinpillereitä yli 70-vuotiaille. Samanlaisia kaikuja on nytkin ilmassa. Tehoyhteiskunta on vain terveille ja nuorille. Suomessa ”hyväksyttyä rodunjalostusoppia”, sikiöseulontaa on jo harjoitettu vuosikausia.

Ihmisiä syyllistetään sairauksista, puhutaan jopa itse aiheutetuista sairauksista. Terveys ei aina ole valintakysymys. Terveydestä huolehtiminen ei takaa etteikö sairastuisi.

Jouko Manninen, Lappeenranta