Lukijalta: Diabetesta sairastavien tuki riittämätöntä

Diabeteksen hoitovelka kasvaa korkoa vauhdilla. Se maksetaan tulevina vuosina satojentuhansien diabeetikoiden heikentyneenä terveytenä ja työ- ja toimintakykynä sekä kalliina lisäsairauksina, jotka yhdessä moninkertaistavat diabeteksen yhteiskunnalliset kustannukset.

Diabetes on poikkeuksellinen pitkäaikaissairaus. Sitä sairastava tekee itse useita hoitopäätöksiä joka ainoa päivä, ja vastaa päätöksistään yksin omassa arjessaan. Diabeteksen omahoito ilman kunnollista ohjausta, arjen tukea ja seurantaa on arvailua. Diabeteksen hoidon ja omahoidon tuen jatkuvuudessa on kehitettävää: diabetesta sairastavat kaipaavat ennen kaikkea osaavaa ohjausta, yksilöllisempää hoitoa sekä uusia menetelmiä ja hoidon tehostamista. Nyt alle puolet tyypin 2 diabetesta sairastavista saa tarpeeksi tukea omahoitoonsa, pääsee lääkärille tarpeen mukaan ja kokee, että vastaanotolla käsitellään tärkeitä asioita.

Diabetekseen liittyviä lisäsairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, munuaissairautta sekä silmä-, hermo- ja jalkaongelmia ehkäistään ennen kaikkea hyvällä hoidolla. Se ei onnistu, jos terveydenhuollossa ei ole riittävästi resursseja diabetesta sairastavien tukemiseen.

Koronaviruksen vuoksi diabetesta sairastavien omahoidon tuki on heikentynyt entisestään: seurantakäyntejä perutaan tai siirretään myöhemmäksi. Etenkin ikääntyneet ovat jääneet entistä pahemmin palvelujen ulkopuolelle. Osalla muuttunut arki on vaikuttanut hyvinvointiin merkittävästi, aina diabeteksen hoitotasapainoa myöten. Suunta voidaan kääntää turvaamalla diabetesta sairastavien sujuva hoitoon pääsy, osaava omahoidon tuki ja kannustava hoidonohjaus. Pitkän aikavälin vaikutuksia ei voida jäädä odottamaan.

Nyt on aika diabeteksen hoidosta vastuussa olevien päättäjien toimia! Diabeteksen hoitoon panostaminen on itsensä takaisin maksava investointi, ei kuluerä.

Tuula Uimonen

Imatran Seudun Diabetesyhdistys

Leena Härkönen

Lappeenrannan Seudun Diabetesyhdistys