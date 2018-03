Lukijalta: Osakesäästötili kannustaisi sijoittamaan

Suomalaiset ovat oppineet säästämään asuntoa varten. Oma koti on ollut perinteisesti elämän tärkein sijoitus, jota varten ollaan valmiita ottamaan isojakin lainoja. Erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella asunto on kuitenkin epävarma sijoitus. Asuntojen arvo laskee ja kodista ei saa myydessä edes omia rahojaan takaisin.

Muitakin ratkaisuja tarvitaan suomalaisten taloudelliseksi turvaksi. Osakesäästäminen on pitkäjänteisesti tehtynä turvallinen tapa saada tuottoa. Säästämisen voi aloittaa pienestä ja sijoituksia voi hajauttaa. Kaikkia munia ei pitäisi laittaa samaan koriin, eli ainoastaan asuntoon.

Osakesijoittaminen koetaan usein vaikeaksi. Sitä se ei missään nimessä ole. Sen sijaan osakesäästämisen verotus on nykyään epäreilua. Veroja menee jokaisen osakemyynnin yhteydessä, mikä on kaukana säästämiseen kannustamisesta. Esimerkiksi rahastosäästämisen verokohtelu on kevyempää.

Ratkaisuksi ehdotamme kaikille suomalaisille helppoa ja tasavertaista säästämisen työkalua, osakesäästötiliä. Tässä pitkäjänteiseen säästämiseen kannustavassa mallissa sijoittaminen on tehty helpoksi ja verotuksellisesti oikeudenmukaiseksi: kuka tahansa säästäjä voi ostaa osaketilille helposti osakkeita, käydä niillä huoletta kauppaa ja sijoittaa osingot uudelleen ilman, että joka välissä menisi veroa. Säästäjää verotettaisiin vasta sitten, kun hän nostaa kertyneen tuoton tililtään.

Valtiovarainministeriön työryhmä on iloksemme jättämässä huhtikuun jälkeen raportin osakesäästötilin käyttöönottamisesta. Toivottavasti raportti sisältää konkreettisen etenemisehdotuksen, jotta asiaa saadaan vietyä ripeästi eteenpäin. Olemme jo jäljessä Ruotsista ja muista Pohjoismaista. Niissä osaketili on otettu hyvin vastaan. Sopii toivoa, että Suomikin kuuluu jatkossa tähän ryhmään.

Sari Lounasmeri, toimitusjohtaja , Pörssisäätiö, Pentti Pulli, puheenjohtaja, Etelä-Karjalan Osakesäästäjät ry