Lukijalta: Onko solidaarisuudella mitään merkitystä — Se, että autamme toista, ei vie meiltä oikeuksia pois

Ammattiyhdistysliike sai alkunsa työntekijöiden halusta ja tarpeesta puolustaa ja ajaa omia etujaan työnantajaa vastaan. Jos näin oli 1800-luvun loppupuolella, näin on yhä edelleenkin. Ay-liikkeen tarkoitus on toiminta työntekijöiden aseman vahvistamiseksi heihin liittyvien asioiden yhteydessä.

Wikipedia on jopa verrannut työnantajan ja työntekijän suhdetta markkinatilanteeseen, kyseessä on ostaja ja myyjä, kohteena työpanos. Kauppaa käydään muun muassa palkoista, lomista, ylityökorvauksista, sunnuntailisistä ja työajoista. Toinen yrittää ostaa mahdollisimman halvalla, toinen kaupata kalliilla. Tästä peilaten voidaan todeta, että ostaja on vahvoilla yksittäiseen työntekijään nähden. Siksi yhä edelleen tarvitaan vahvaa ay-liikettä.

Nykypäivän trendi on työehtoshoppailu, jossa työntekijä siirretään yksipuolisella päätöksellä huonomman työehtosopimuksen piiriin. Ei kukaan voi sellaista hyväksyä. Kyse on toimeentulosta ja omien etujen puolustamisesta. Niiden etujen, joiden eteen on kenties jouduttu taistelemaan ja jotka on vuosikymmenten aikana pikkuhiljaa saavutettu. Näin teki Metallityöväenliitto jo vuonna 1917 vaatiessaan kymmenien tuhansien ihmisten voimin mielenilmauksella 8 tunnin työpäivää. Joukkovoimaa tarvitaan edelleen, sillä suurena joukkona on helpompi vaatia ja puolustaa.

Ay-liikkeen keskinäistä solidaarisuutta on tarvittu ja tullaan yhä tarvitsemaan. Enää ei pidetä tiukasti kiinni omien etujen ajamisesta, vaan on alettu katsomaan yhä enemmän koko ay-liikkeen puolustamista. Se, että autamme toista, ei vie meiltä itseltämme oikeuksia pois. Mikä tapahtuu tänään jollekin pienemmälle, voi tapahtua huomenna myös suuremmalle. Siksi on tärkeää puhaltaa yhteen hiileen, tukea pienempiä heidän taistelussaan omien etujensa puolustamisessa työnantajan heikennysesityksiä vastaan.

Tätä solidaarisuutta on osoitettu PAU:n puolesta. Yhä useampi ammattiliitto on antanut tukensa postilaisille ja laajat tukilakot ovat tosiasia. Solidaarisuus rakentaa maailmaa paremmaksi, eikä kuritus auta hyvinvointiamme mitenkään.

Airi Tauriainen, puheenjohtaja

Jenni Matikainen, hallituksen jäsen

Virpi Torniainen, hallituksen jäsen

Lappeenrannan ammatillinen paikallisjärjestö